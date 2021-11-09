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В Беларуси на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов

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  • 9.11.2021, 19:46
  • 7,034
В Беларуси на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов

Фоторепортаж.

Возле границы с Польшей на территории Беларуси тысячи мигрантов разбили лагерь и пытались прорваться в Евросоюз.

Польская погранслужба утверждает, что ситуация находится под постоянным контролем белорусских спецслужб.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов привлекают через белорусские диппредставительства.

Фотографии с границы Польши и Беларуси опубликовало агентство ЕРА.

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