В Беларуси на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов

В Беларуси на границе с Польшей скопились тысячи мигрантов3
- 9.11.2021, 19:46
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Фоторепортаж.
Возле границы с Польшей на территории Беларуси тысячи мигрантов разбили лагерь и пытались прорваться в Евросоюз.
Польская погранслужба утверждает, что ситуация находится под постоянным контролем белорусских спецслужб.
Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью.
В Евросоюзе объяснили, что мигрантов привлекают через белорусские диппредставительства.
Фотографии с границы Польши и Беларуси опубликовало агентство ЕРА.