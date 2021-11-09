Сергей Дылевский: Снимайте деньги, запасайтесь необходимыми продуктами и вещами 1 9.11.2021, 19:49

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Сергей Дылевский

Глава БОРа обратился к белорусам в связи с обострением миграционного кризиса.

Глава Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский обратился к белорусам в связи с обострением миграционного кризиса:

— События последних суток на границе Беларуси и Польши показали, что у поехавшего деда кончились оставшиеся ресурсы. То, что власти погнали мигрантов на границу говорит о том, что ситуация с этими самыми мигрантами вышла из-под контроля. Беженцы с востока оккупировали приграничную зону и крупные города Беларуси. Военные и пограничники со стороны Евросоюза полностью контролируют ситуацию и не пропускают на свою территорию мигрантов. Поэтому им приходится искать укрытие в наших городах. Сотни фото и видео о том, где и как располагаются мигранты облетели интернет.

Нужно не забывать, что уже наступают холода и эти товарищи найдут места потеплее. А этими местами уже становятся подъезды домов и дачи, оставленные без присмотра.

В этой ситуации белорусы столкнутся с двумя проблемами.

Первая — это волна коронавируса. Уже ни для кого не секрет, что гости с востока привезли в наш дом новый штамм коронавируса и чем больше беженцев в Беларуси, тем большая скорость распространения этой болезни.

Второй немало важный факт: люди, которые надеялись уехать в Европу с востока, зачастую отдают последние средства посредникам (в нашем случае государственным органам) за переезд. И средства немалые. Из-за игры в миграцию, затеянную шизофреником, эти люди остались без средств к существованию. И они готовы на всё.

Не сегодня завтра Беларусь захлестнет волна краж и грабежей, совершенных выходцами с востока. Единичные случаи уже начались. И силовики эти нападения даже не рассматривают. Все жалобы жильцов домов о том, что посторонние люди ночуют в подъездах просто игнорируются. Это приведет к тому, что мигранты не будут чувствовать ответственности за такие действия.

Самый лучший вариант действий в этой ситуации для белорусов — оставаться дома. Не выходить на работу, уйти на самоизоляцию. Таким простым способом вы сведете на нет риск заразиться коронавирусом, обезопасите свои семьи. Также, максимально ограничив перемещение по городу, вы снизите риск нападения на вас. Здесь остро стоит вопрос именно выживания. Хунта не сегодня завтра развяжет войну. Началом ее уже служит миграционный кризис.

Готовьтесь. Снимайте деньги с вкладов и депозитов, переводите их в валюту, запасайтесь необходимыми продуктами и вещами. Не ждите когда беда придет в ваш дом, готовьтесь заранее.

Бастуй, Беларусь!

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