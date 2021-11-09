Мать Илона Маска раскрыла секреты воспитания детей 9.11.2021, 19:58

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Илон Маск

Модель и писательница старалась не давить на сыновей и дочь.

Мать миллиардера и изобретателя Илона Маска Мэй посетила Украину в рамках презентации книги Женщина, которая имеет план. Модель, диетолог и писательница дала эксклюзивное интервью программе Сніданок з 1+1.

Мэй Маск призналась, что написать автобиографию ее подтолкнул агент, а дети поддержали эту идею, так как ее история может побудить других женщин не сдаваться и идти к своей цели, передает korrespondent.net.

Некоторые моменты книги дались 73-летней писательнице нелегко.

"Было сложно писать о своем замужестве. Даже мои родные сказали: "Почему ты так долго об этом молчала? Мы бы тебе помогли!". А я не хотела, чтобы другие люди несли ответственность за тот выбор, который я сделала", – подчеркнула Мэй.

При этом она не исключает, что выпустит еще одну книгу, ведь ей есть о чем рассказать.

Модель поделилась, что в воспитании детей ей было важно, чтобы они были вежливыми, концентрировались на своих целях и все делали вовремя. Она отметила, что никогда не оказывала давление на сыновей и дочь.

"Я хотела, чтобы им нравилось то, что они делают. К примеру, младший сын Кимбал учился в бизнес-сфере, работал с Илоном, но ему нравилась кулинария. И он готовил для нас с 12 лет. И он открыл собственные рестораны. Свои бизнес-навыки он использовал в ресторанной сфере. То есть, вы можете учиться одному, а реализовать себя совсем в другом", – указала Маск.

Также она уточнила, очень занята своими проектами, потому нечасто видится с тремя детьми и внуками, которых у нее 12. Но на День благодарения планирует собрать вместе всю большую семью.

"Мы обожаем проводить время вместе, но при этом часто смотрим в телефоны и читаем контракты", – пошутила Мэй.

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