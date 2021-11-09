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Пловец Евгений Цуркин покинул сборную Беларуси

  • 9.11.2021, 20:09
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Пловец Евгений Цуркин покинул сборную Беларуси
Евгений Цуркин

Цуркин является подписантом письма за честные выборы и против насилия.

30-летний пловец, участник Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов Евгений Цуркин ушел из сборной Беларуси по плаванию, сообщает BSSF.

«Я знал, к чему я шёл, знал, когда уйду из сборной. Поэтому решение далось легко. И вот я пришел в эту точку. Что дальше буду делать — пока не буду рассказывать. Как сделаю, тогда и поделюсь...» – сказал Цуркин.

Отметим, что Цуркин является подписантом письма за честные выборы и против насилия.

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