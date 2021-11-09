Щучинский Робин Гуд: парень украл 24 мобильника — и раздарил знакомым 9.11.2021, 20:26

иллюстрационное фото

Мужчина украл мобильные телефоны более чем на 27 тысяч рублей.

Ночью 7 ноября в милицию обратился директор магазина. Он рассказал о краже мобильных телефонов более чем на 27 тысяч рублей.

Как установлено, кражу совершил 25-летний житель Щучинского района. Парень похитил телефоны разных марок и успел все подарить своим друзьям и знакомым.

Преступление квалифицировано как кража в крупном размере, сообщает СК.

Подозреваемый задержан.

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