Щучинский Робин Гуд: парень украл 24 мобильника — и раздарил знакомым
- 9.11.2021, 20:26
Мужчина украл мобильные телефоны более чем на 27 тысяч рублей.
Ночью 7 ноября в милицию обратился директор магазина. Он рассказал о краже мобильных телефонов более чем на 27 тысяч рублей.
Как установлено, кражу совершил 25-летний житель Щучинского района. Парень похитил телефоны разных марок и успел все подарить своим друзьям и знакомым.
Преступление квалифицировано как кража в крупном размере, сообщает СК.
Подозреваемый задержан.