закрыть
9 ноября 2021, вторник, 20:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Щучинский Робин Гуд: парень украл 24 мобильника — и раздарил знакомым

  • 9.11.2021, 20:26
Щучинский Робин Гуд: парень украл 24 мобильника — и раздарил знакомым
иллюстрационное фото

Мужчина украл мобильные телефоны более чем на 27 тысяч рублей.

Ночью 7 ноября в милицию обратился директор магазина. Он рассказал о краже мобильных телефонов более чем на 27 тысяч рублей.

Как установлено, кражу совершил 25-летний житель Щучинского района. Парень похитил телефоны разных марок и успел все подарить своим друзьям и знакомым.

Преступление квалифицировано как кража в крупном размере, сообщает СК.

Подозреваемый задержан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко