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За неделю в Германии выявили почти 1000 связанных с Беларусью мигрантов

  • 9.11.2021, 20:37
  • 1,038
За неделю в Германии выявили почти 1000 связанных с Беларусью мигрантов

С начала года немецкая полиция задержала 8 833 мигранта, которые добрались до Германии через Беларусь.

С 1 по 7 ноября в Германии задержали 992 нелегальных мигранта, которые попали в страну через Беларусь. Полиция ФРГ продолжает уделять усиленное внимание границе с Польшей, откуда прибывают мигранты.

С начала этого года полиция задержала 8 833 мигранта, которые добрались до Германии через Беларусь. Больше половины – 5 285 случаев – было зафиксировано в октябре, сообщает федеральная полиция Германии.

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