БОР подвел итоги девятого дня забастовки 9.11.2021, 20:55

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Забастовка — единственный эффективный способ решения широкомасштабного кризиса в Беларуси.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги девятого дня забастовки.

– Нам известно, что на работу все еще не выходят более миллиона белорусов. Это больничные, отпуска «за свой счет» и присоединившиеся к забастовке.

▫️ Социальное напряжение на границе Беларуси и Польши сохраняется. Власти продолжают стягивать мигрантов на границу с Польшей, где военные заставляют их прорывать ограждения.

▫️ В связи с миграционным кризисом власти многих стран ведут переговоры об усилении санкционного давления на режим Лукашенко. Команда БОР настоятельно рекомендует снять все средства с банковских счетов чтобы избежать их заморозки.

▫️ Нам также стало известно, что во многих поликлиниках Беларуси закончились ПЦР-тесты. Больничные не выдают дольше, чем на неделю. В связи с чем распространение пандемии коронавируса усугубляется.

Мы напоминаем, что забастовка — единственный эффективный способ решения широкомасштабного кризиса в Беларуси.

Бастуй, Беларусь!

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