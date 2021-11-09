Сейм Польши начал чрезвычайное заседание из-за ситуации на границе с Беларусью
- 9.11.2021, 20:41
Вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе.
Внеочередное заседание нижней палаты парламента Польши (сейма) по ситуации на польско-белорусской границе началось во вторник в Варшаве.
В связи с ситуацией с мигрантами президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
Напомним, вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.