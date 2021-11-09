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Сейм Польши начал чрезвычайное заседание из-за ситуации на границе с Беларусью

  • 9.11.2021, 20:41
Сейм Польши начал чрезвычайное заседание из-за ситуации на границе с Беларусью

Вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе.

Внеочередное заседание нижней палаты парламента Польши (сейма) по ситуации на польско-белорусской границе началось во вторник в Варшаве.

В связи с ситуацией с мигрантами президент Польши ввел на приграничных с Беларусью территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

Напомним, вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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