закрыть
10 ноября 2021, среда, 0:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Португальцы нашли необычное применение использованным зубным щеткам

1
  • 9.11.2021, 21:33
  • 7,622
Португальцы нашли необычное применение использованным зубным щеткам

Во что перерабатывают старые средства гигиены?

В португальском городе Лейрия нашли необычное применение использованным зубным щеткам. Местная администрация запустила кампанию Recycle to Surf («Перерабатывай, чтобы заниматься серфингом»), в рамках которой старые средства гигиены переработают в адаптированные для инвалидов серф-доски. Об этом пишет портал TheMayor.EU.

Автором инициативы выступила норвежская компания Jordan, которая занимается безотходным производством товаров для ухода за полостью рта. Она организует пункты сбора старых зубных щеток в общественных местах по всему городу — в том числе в здании муниципального правительства, в библиотеках, театрах и спортивных комплексах.

Активисты планируют собрать не менее 15 килограммов пластика и превратить отходы в доски, которые передадут в Португальскую ассоциацию адаптированного серфинга. Экологическая кампания поможет не только приобщить больше европейцев к правильной утилизации мусора, но и сделает экстремальный спорт доступным для людей с разными физическими способностями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко