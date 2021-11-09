Франция поддержала введение санкций против режима Лукашенко из-за наплыва мигрантов 2 9.11.2021, 21:07

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В МИД Франции также подтвердили солидарность с Польшей, Латвией и Литвой.

Франция готова рассмотреть возможность расширения режима санкций против властей Беларуси на фоне наплыва мигрантов. Этот вопрос будет рассматриваться Советом ЕС по иностранным делам 15 ноября.

Об этом сообщает МИД Франции.

"Франция хочет скоординированного и единого способа защиты наших внешних границ и готова рассмотреть возможность усиления мер против белорусского режима, людей и организаций, вовлеченных в эту торговлю людьми", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, вопрос санкций против Беларуси будет обсуждаться на следующем заседании Совета Евросоюза по иностранным делам 15 ноября.

В МИД Франции также подтвердили солидарность с Польшей, Латвией и Литвой на фоне миграционных потоков, которые белорусский режим направляет к границам этих стран.

"Этот режим (в Беларуси - ред.) поддерживает незаконный ввоз мигрантов, направленный на дестабилизацию Европейского Союза", - отметил французский дипломат.

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