Экс-глава Нацбанка: Миграционный кризис скажется на белорусской экономике 4 9.11.2021, 21:13

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Станислав Богданкевич

Синепалый заплатит за созданный им миграционный кризис.

Белорусский экономист и политический деятель, экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич в беседе с bolkunets.org рассказал, что миграционный кризис отразится на состоянии белорусской экономики.

«У нас у власти находится репрессивный режим, его не интересует ни здоровье, ни жизни наших граждан, тем более его не беспокоит жизненная ситуация с сирийцами, иракцами, иранцами, которые прибыли на территорию Беларуси, что называется, по приглашению, думая, что Беларусь их отправит в богатую Европу. Казалось бы, они прибыли, но Беларусь должна их принять и направить в Россию, но она пытается отправить их в Польшу в отместку за то, что ЕС, Польша и Литва не согласились с теми преступлениями, которые Лукашенко совершает против собственного народа и той политикой, которую он ведет», – отметил Богданкевич.

По его словам, такие действия обязательно оставят след на экономике Беларуси: «Миграционный кризис скажется на белорусской экономике. Те отношения, которые сейчас есть у Беларуси с Европой, уже негативно влияют на состояние экономики Беларуси. Недавно наш министр экономики заявил, что те санкции, которые вводит ЕС против Беларуси, сказываются отрицательно на десятки или сотни миллионов долларов».

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