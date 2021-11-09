До +8°С ожидается в Беларуси 10 ноября 9.11.2021, 21:27

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Температура воздуха в ночные часы составит минус 1-7 градусов.

До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси 10 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Прогнозируется без осадков, лишь утром и днем по северной половине пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные и утренние часы местами возможен туман и слабый гололед. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит минус 1-7 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 1 по северо-востоку до плюс 8 градусов по юго-западу страны.

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