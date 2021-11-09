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Порошенко предложил ввести «адские санкции» против Лукашенко

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  • 9.11.2021, 21:41
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Порошенко предложил ввести «адские санкции» против Лукашенко
Петр Порошенко

Экс-президент Украины призвал международное сообщество действовать решительно.

Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести «адские санкции» против Лукашенко за миграционное нашествие на границах Польши и Литвы.

«Выражаем искреннюю солидарность и поддержку дружественным Польше и Литве, которые противостоят циничному инспирированному Лукашенко и Путиным миграционному нашествию… Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против Лукашенко», - написал Порошенко в Telegram во вторник.

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