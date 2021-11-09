В Солигорске закрыли новое отделение для детей с Covid 2 9.11.2021, 21:52

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Фото: onliner.by

Теперь они лежат в больнице со взрослыми.

В Солигорске новое инфекционное отделение для ковидных детей просуществовало меньше месяца, хоть и было заполнено маленькими пациентами. Детей сняли с капельниц и перевезли в больницу для взрослых. Мамы возмущены: «Условий для малышей нет, детский врач только один, палата грязная, белье рваное», пишет zerkalo.io.

Недавно Наталья (имя изменено. — Прим. ред.) и ее годовалый ребенок заболели Covid-19. На скорой их доставили в кожно-венерологический диспансер в Солигорске, где одно отделение в конце октября перепрофилировали под детское инфекционное. Детей туда могли доставлять из всей области.

— Больница очень хорошая: мамы с малышами и дети до 17 лет лежали в комфортных палатах на одного-двух человек, детские врачи самые лучшие, медперсонал отзывчивый и от деток не отходил, — рассказала Наталья.

В детском отделении они с ребенком провели пять дней, состояние их значительно улучшилось. Но вдруг утром в понедельник, 8 ноября, им сказали собираться и сообщили — их перевозят в другую больницу, мол, «поступил звонок сверху».

— Дети были на капельницах, их отсоединяли не докапав, кроватки забирали и увозили. Так продолжалось до вечера, при этом никто из нас не понимал, почему так происходит и куда нас повезут. В итоге по 12 пациентов с вещами перевозили на скорой помощи, у кого-то не было даже курток!

По словам Натальи, детей и мам доставили в центральную районную больницу Солигорска, где лечатся взрослые. Около 40 минут они находились в фойе и ждали, пока перенесут их вещи. Детский врач с историями болезней в руках тоже помогала носить вещи пациентов.

— Нас разместили в отделении, где лечатся взрослые с «короной», пневмониями, медперсонал весь для взрослых. Только одного детского врача оставили с нами. В соседних палатах лежат тяжелобольные взрослые. Режим и условия совершенно не подходят для пребывания с малышами.

Наталья сообщила, что теперь в одной палате находятся восемь человек, сюда завезли маленькие кроватки из детского инфекционного отделения, вещи в сумках стоят возле кроватей. Помещение было не готово к приему пациентов: «немытое, даже стекло под кроватью нашли». Подушек нет, постельное белье рваное и не отстирано от пятен крови. «Повезло», что из детской больницы родители забрали с собой маленькие одеяла — медики подсказали.

— Детей долго не кормили, и мы подняли скандал, только тогда привезли еду. Как нам пояснили, не везли ее раньше, потому что у нас инфекционные больные, поэтому к нам приезжают в последнюю очередь. Капельницы тоже со скандалом выбивали, чтобы их утром ставили малышам.

Женщина говорит, что большинство мам и детей из разных городов Минской области: Молодечно, Воложина, Старых Дорог. Теперь для них проблема и с передачами: их принимают один раз в день. Сегодня больному малышу в 12.00 привезли лекарства, в палату пакет передали только в 18.30.

Ситуацию местной газете «Шахтер» прокомментировала Елена Лопан, заведующая детской городской больницей.

— С 22 октября в Солигорском районе под ковидное отделение для детей от 0 до 18 лет был перепрофилирован стационар кожно-венерологического диспансера. Однако в процессе работы там был выявлен ряд факторов, который затруднял процесс лечения. Это связано с отдаленностью от центральной районной больницы. Например, были проблемы с выполнением УЗИ, проведением некоторых анализов и т.д. Поэтому было принято решение перевести пациентов в здание районной больницы. Под ковидное отделение для детей нам выделили пост в пульмонологическом отделении. Безусловно, в здании на улице Козлова условия пребывания были лучше, там в палате находилось по два пациента. Здесь же, в центральной больнице, в палатах находится по четыре человека. Мамы малышей по этому поводу возмущаются.

По ее словам, пациентов перевозили после ужина, чтобы детки могли гарантированно получить свои порции и покушать. Всего было перевезено 10 детей, процесс осуществлялся поочередно, и 12 человек в машине одновременно не находилось. Что касается простыней ненадлежащего вида, то сегодня белье пациентам заменили.

— К сожалению, больных очень много. Ни для кого не секрет, что средств на все не хватает. Постельное белье расходуется очень быстро. Принадлежности нашим пациентам заменили. Этот вопрос можно всегда решить спокойно, по-человечески, без таких эмоциональных постов в сети Интернет.

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