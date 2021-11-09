Reuters: ЕС планирует ввести санкции против «Белавиа», Макея и других лукашистов 2 9.11.2021, 22:20

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Также рассматривается возможность расширения экономических санкций.

Евросоюз близок к введению новых санкций против режима Лукашенко и на фоне миграционного кризиса. Под ограничения могут попасть около 30 белорусских физических и юридических лиц.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников издания в дипломатических кругах, Евросоюз может ввести санкции против главы лукашенковского МИД Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа". В черные списки также могут попасть белорусские официальные лица, причастные к миграционному кризису на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

Собеседники агентства отметили, что также рассматривается возможность расширения экономических санкций в отношении режима, которые были введены в июле. Ожидается, что ограничения затронут страховой рынок страны и его основного игрока - государственную компанию "Белросстрах".

Решение о новых санкциях против Беларуси может быть принято уже на следующей неделе.

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