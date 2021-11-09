Что известно про странную историю в минской Серебрянке? 3 9.11.2021, 22:27

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Тот самый дом, где произошло убийство. Фото: скриншот «Яндекс. Панорамы»

Мужчина в форме совершил нападение на квартиру в Минске и открыл стрельбу.

Вечером 8 ноября в доме по проспекту Рокоссовского в Минске нашли тело 33-летней женщины. С балкона той же квартиры выпал мужчина — по сведениям «Нашей Нивы», ее муж. Он остался жив — в тяжелом состоянии находится в больнице. Известно, что у женщины на теле пулевое ранение. По неподтвержденной информации, ведется поиск убийцы, муж женщины, вероятно, является не преступником, а тоже жертвой. «Наша Нива» поговорила с очевидицей происшествия.

«Было около 17.30. Я шла мимо, сначала не поняла, что происходит. Услышала крики: «Помогите, убивают!» — рассказала собеседница. — И почему-то подумала, что это кричат какие-то подростки: просто так, прикалываются.

Я остановилась, начала всматриваться в окна, откуда крик. Люди вокруг стали тоже останавливаться. Подумала, что крики мужские, но кто-то из прохожих сказал, что женские.

Потом я увидела открытый балкон на пятом этаже, с него что-то полетело, какие-то вещи. Снова раздались крики: «Помогите, вызывайте милицию, убивают! Убивают!» Молодая пара рядом со мной начала звонить в милицию.

Здесь резко на балкон из квартиры выскочил мужчина в майке и трусах. Он просто вылетел, видно, что бежал от кого-то или от чего-то, спасался. Дверь на балкон была открыта — он выскочил и как-то за секунду перепрыгнул на внешнюю сторону своего балкона и держался руками.

Может он хотел спуститься на балкон четвертого этажа? Не знаю. Но тот мужчина сорвался и упал.

Я подумала: всё, конец. Мне стало страшно, я не смотрела в ту сторону.

Но потом один из прохожих сказал: «Звоните в скорую!» Я начала набирать скорую, увидела, что к мужчине, который сорвался, подходят люди. Он был жив, даже поднялся, встал.

Люди начали ему кричать, чтобы он лег, чтобы не шевелился. Я вызвала скорую, сказала, чтобы они быстрее ехали, что человек в одних трусах… Больше не выдержала — и ушла».

Жители соседнего дома говорят, к ним приходил участковый, спрашивал, не знают ли они о трагедии. Соседи передают слова участкового: якобы было совершено разбойное нападение на квартиру, преступник сбежал.

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