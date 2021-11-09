Сериал «Игра в кальмара» продлен на второй сезон 2 9.11.2021, 22:37

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Об этом заявил режиссер южнокорейского сериала.

Режиссер южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк в комментарии Associated Press подтвердил, что работает над вторым сезоном.

«Было столько просьб и столько позитивных отзывов, где люди говорили, что хотят увидеть второй сезон… Я чувствую, что у меня почти не осталось выбора! Но да, новый сезон действительно будет. У меня в голове он уже есть, и сейчас я всё планирую», - сказал режиссер.

В центре сюжета снова окажется Сон Ки Хун (его сыграл Ли Джон Джэ). Других подробностей режиссер не раскрыл, однако судя по его предыдущим интервью, в сериале может детально раскрыться персонаж Ведущего игры, а также затронутся проблемы полиции в Южной Корее и других странах.

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» вышел 17 сентября и всего за несколько недель успел стать номером один по просмотрам на Netflix. Он затрагивает больную тему экономической нестабильности в Южной Корее, которая не менее близка многим другим странам мира.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

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