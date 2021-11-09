Рубят деревья, ломают забор: сколько белорусских законов уже нарушили мигранты и лукашисты? 5 9.11.2021, 22:44

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Не сбейтесь со счета.

Министр-бандит МВД Беларуси Кубраков заявил, что со стороны мигрантов на сегодня не зарегистрировано никаких преступлений: «каких-то проблем по их поведению нет». А как же движение по проезжей части, за что неоднократно после протестов судили белорусов, рубка деревьев и разжигание костров в лесу, да и в целом попытки пересечь границу не через пункты пропуска? Zerkalo.io cпросило адвоката Михаила Кирилюка.

Шли колонной прямо по дороге

Статья 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий);

Статья 18.1 КоАП (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций);

Статья 310 УК (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций).

Вчера утром мигранты направились к границе с Польшей — шли большой колонной. По фото и видео понятно, что группы людей выходили на проезжую часть. После протестов многих белорусов осудили за «участие в незаконных массовых мероприятиях», «перекрытие дорог» и «блокирование движения транспорта».

— Это массовые уличные шествия, люди идут по дороге, блокируют движение. Совершенно очевидно, что эти шествия ни с кем не согласованы. В зависимости от тяжести, это наказывается штрафом до 100 базовых величин, общественными работами или административным арестом (а для организаторов — до 200 базовых), — поясняет Михаил Кирилюк. — Что касается блокирования дорог, здесь уже зависит от умысла. В стране, где действуют законы, в этом должен разобраться судья. По уголовной статье есть санкция до 3 лет лишения свободы. Наверное, у них не было умысла блокировать дорогу, чтобы что-то продемонстрировать, но они фактически это сделали.

На мой взгляд, все это больше все-таки подходит под статью 24.23 КоАП. Юристы уже даже шутят, что сейчас нужно надеть никаб или черную одежду — и любой митинг, любое мероприятие сразу становится разрешенным.

Рубят деревья и жгут костры в лесу

Статья 16.7 КоАП (Нарушение требований в области карантина и защиты растений);

Статья 276 (Уничтожение либо повреждение леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности);

Статья 277 УК (Незаконная рубка, незаконные уничтожение, удаление, изъятие или повреждение древесно-кустарниковой растительности).

В лесу у границы мигранты разбили палаточный лагерь. Начали рубить деревья и пытаться повалить ими забор, строить шалаши из веток, вероятно, этими же деревьями и ветками вечерами разжигали костры, чтобы согреться. Рубить деревья без разрешения нельзя.

— Естественно, это 100% нарушение закона. Ни в одной стране нельзя пойти и просто так рубить деревья. Тяжесть этого нарушения должны определять компетентные службы, все зависит от ценности растений, объема ущерба. Если речь о небольшом, это административная ответственность, если об особо крупном — уголовная. Неважно, каким путем идет уничтожение леса, поэтому разжигание костров тоже попадает под эти статьи. А поджог еще опаснее: вряд ли они там соблюдают нормы пожарной безопасности, — комментирует Кирилюк.

Ломают забор на границе

Статья 11.3 КоАП (Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества);

Статья 5 УК (Действие настоящего Кодекса в отношении лиц, совершивших преступления на территории Республики Беларусь);

Статья 218 УК (Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества).

У границы мигранты пытались сломать забор и делали это разными способами: как уже упоминалось, сваливали на них деревья, били лопатой, резали кусачками. Заграждение на границе с Беларусью с конца августа строила Польша, то есть мигранты повреждают имущество чужой страны, но, как поясняет бывший адвокат, это неважно, ведь его все-таки повреждают, а происходит это на нашей территории:

— Статья 5 УК определяет, что когда преступление начато, продолжалось или окончено на территории Беларуси, оно признается совершенным на территории Беларуси. То есть то, что они ломают забор, который принадлежит полякам, это все равно преступление в нашей стране. Оно как минимум начато лицом, которое находится у нас и подсудно нашим органам. Вопрос только в том, как поляки оценят ущерб. По статье 11.3 КоАП за ущерб до 30 базовых величин — штраф. На сегодня 30 базовых — это 870 рублей. Вряд ли эти повреждения оценят дешевле, поэтому, скорее всего, речь об уголовной ответственности, где уже грозит срок до двух лет.

Пытаются незаконно пересечь границу

Статья 24.18 КоАП (Незаконное пересечение границы Республики Беларусь);

Статья 24.19 КоАП (Нарушение пограничного режима);

Статья 371 УК (Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь);

Статья 371−1 УК (Организация незаконной миграции);

Статья 425 УК (Бездействие должностного лица).

Мигранты не пошли на пункты пропуска, а обустроились в лесу. Как отмечает бывший адвокат, их действия — очевидно попытка пересечь государственную границу.

— Самая «легкая» статья — 24.18, но они вошли в пограничную зону — это уже нарушение. В наказание, помимо штрафов, в КоАП по этим статьям может быть предусмотрена депортация. Вопрос решается в зависимости от тяжести преступления, целей и намерений нарушителя, но, по-моему, для всех очевидно, что в нормальной ситуации это сразу повлекло бы депортацию: умысел незаконно пересечь границу Беларуси и ЕС очевиден.

Под ч. 2 ст. 371 попадает умышленное незаконное пересечение границы организованной группой. Наверное, несложно определить признаки такой группы: видно, что они действуют слаженно, двигаются в одном направлении, где-то есть центры принятия решений и люди, которые выполняют их указания. Здесь наказание — от 3 до 7 лет со штрафом или без штрафа.

В примечании к этой статье указано, что ее действия не распространяются на случаи, когда человек прибыл в Беларусь с нарушением правил пересечения границы и попросил статус беженца, дополнительную защиту, при этом обратился с таким ходатайством.

— Оговорка для тех, кто, например, спасаясь от войны, прибежал в Беларусь и попросил статус беженца. Чтобы ему дали именно его, а не уголовную статью. Но в случае с мигрантами такого мы не наблюдаем, о таких случаях ничего неизвестно, — поясняет Михаил Кирилюк.

Дальше бывший адвокат переходит к работе белорусских пограничников:

— По сути, если бы наши погранслужбы выполняли свои обязанности, в стране уже были бы те, кто повторно нарушил закон, кого пытались депортировать и ранее привлекали к административные ответственности, и их бы теперь привлекали к уголовной. Но здесь, видимо, имеет место умышленное невыполнение своих служебных обязанностей вплоть до ч. 1 ст. 371 (Организация незаконной миграции). Если это совершено должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, за это грозит до 7 лет лишения свободы. Можно говорить и о преступном бездействии должностных лиц — ст. 425 УК и до 7 лет лишения свободы.

В сообществе «Юристы Беларуси» в Facebook появился пост, в котором упоминают закон от 21.07.2008 № 419−3 «О Государственной границе Республики Беларусь». Там указано, что иностранцу, чтобы попасть в приграничную зону, нужны паспорт или другой документ для выезда за границу, а также пропуск, выданный пограничной службой. Чтобы его получить, нужно оформить заявление и приложить документ для выезда за границу, документы, подтверждающие цель выезда. Юристы задаются вопросом: есть ли у мигрантов на границе такие пропуска и, если есть, на каком основании их выдали?

Распространение фейков

Вчера в Сети появилось видео, как мигранты на границе пускали в глаза мальчику сигаретный дым, после этот ребенок подходил к забору и просил польских военных о помощи, давал комментарий провластному каналу. В одном из видео к сотруднику госкала СТВ Григорию Азаренку, по его словам, сам подошел уже другой ребенок, но тоже показал на глаза и несколько раз произнес слово «газ». Азаренок переспросил: «Поляки стреляли газом?» Мальчик ответил «да».

Михаил Кирилюк отмечает, что подобные действия могут попадать под 188-ую уголовную статью о клевете.

— Здесь нужно смотреть, в чем было выступление ребенка в первом случае: в том, что поляки совершают какое-то преступление? Вот критерии клеветы: сведения ложные, порочащие, распространены неопределенному кругу лиц в публичном выступлении, в СМИ или интернете. На первый взгляд, содержатся все признаки.

Бросают камни в польских пограничников

Статья 124 УК (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации).

Польская полиция сообщала, что ночь с 8 на 9 ноября в лагере мигрантов прошла относительно спокойно, только один камень полетел в полицейский автомобиль. Белорусов после протестов за повреждения спецтехники силовиков тоже судили. В этом случае, как поясняет бывший адвокат, такие действия могут расцениваться как насилие в отношении представителя иностранного государства или международной организации и попадают под уголовную статью 124 (Акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

— Критерий в данном случае — направленность умысла. Безнаказанность, вызванная преступным бездействием должностных лиц, провоцирует насилие мигрантов. Исходя из совокупности действий, умысел направлен на достижение политических целей — провокации международных осложнений.

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