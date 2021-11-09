Премьер Польши: Санкции против режима Лукашенко будут усилены

Премьер Польши: Санкции против режима Лукашенко будут усилены2
- 9.11.2021, 23:14
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Белорусский узурпатор несет ответственность за миграционный кризис.
За миграционным кризисом на польско-белорусской границе стоит Лукашенко, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на внеочередном заседании сейма.
«Все отдаем себе отчет о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привел специально десятки тысяч человек в Беларусь, это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу... И это Александр Лукашенко, который несет ответственность за то, чтобы эти люди вернулись в свои страны, туда, где им место», - заявил польский премьер.
Также Моравецкий анонсировал расширение санкций.
«Мы планируем дальнейшие экономические санкции. Санкции против режима Лукашенко будут усилены. Министр Рау и министр Камински ведут переговоры со своими коллегами в ЕС о проведении соответствующих действий в отношении авиакомпаний, которые используются для трансфера с Ближнего Востока», - сказал Моравецкий.