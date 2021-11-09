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Что сейчас происходит на белорусско-польской границе

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  • 9.11.2021, 23:24
  • 10,004
Что сейчас происходит на белорусско-польской границе

Видеофакт.

В импровизированном лагере мигрантов у белорусского погранперехода «Брузги» сейчас находятся тысячи человек.

Завезенные режимом Лукашенко мигранты жалуются на сильный холод и жгут костры.

Напомним, режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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