Что сейчас происходит на белорусско-польской границе 3 9.11.2021, 23:24

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Видеофакт.

В импровизированном лагере мигрантов у белорусского погранперехода «Брузги» сейчас находятся тысячи человек.

Завезенные режимом Лукашенко мигранты жалуются на сильный холод и жгут костры.

Напомним, режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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