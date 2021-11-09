Что сейчас происходит на белорусско-польской границе

Что сейчас происходит на белорусско-польской границе3
- 9.11.2021, 23:24
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Видеофакт.
В импровизированном лагере мигрантов у белорусского погранперехода «Брузги» сейчас находятся тысячи человек.
Завезенные режимом Лукашенко мигранты жалуются на сильный холод и жгут костры.
Напомним, режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.