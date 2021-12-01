Мнение: Ядерное оружие бешеной псине никто не даст 6 1.12.2021, 8:35

9,362

иллюстрационное фото

Неадекват будет шантажировать им в том числе и Кремль.

Лукашенко вчера давал интервью Киселеву. Смотреть было физически сложно - все-таки баланс в западных медиа соблюдается куда лучше - можно с относительной симпатией смотреть хотя бы на одного журналиста, особенного умного и профессионального, как Стив, пишет телеграм-канал CYNIC.

Тут получилась чистейшая форма "голландского штурвала".

Лукашенко хочет в качестве ответа Западу завести ядерное оружие в Беларусь. Он там рассказывал, что сохранил какой-то сарай, где это оружие в дальнейшем будет храниться.

Есть несколько важных деталей. Первая - это нарушение международного договора, где стоит подпись самого Лукашенко.

Вторая - более важная. Лукашенко может вещать все, что угодно, но ничего из сказанного ним не будет реализовано. Ядерное оружие на территории Беларуси банально опасно для самой России. Можно, конечно, напрягать этим Запад, но ни одному помешанному (кроме Лукашенко и Кима) не придет в голову объявлять кому-то ядерную войну.

Хочу напомнить, что именно об ядерном оружии и ядерной энергетике несколько раз за год упоминал "картофель в мундире". Это элемент шантажа в две стороны. Натурально получается обезьяна с гранатой, которая может уничтожить половину мира, если вовремя не снять "Копье Нептуна" со стены (может уже пора?).

Отдавать ядерную кнопку или обеспечивать минимальный доступ к кнопке со стороны России будет самоубийством просто потому, что не будет гарантии, что Лукашенко не начнет шантажировать уже Кремль своим желанием держаться у трона и передать власть Коле.

России выгодна относительно подконтрольная Беларусь, но ядерное оружие с Лукашенко во главе не только не делает Беларусь подконтрольной: оно буквально уничтожает удавку на шее. Отдавать сумасшедшему соседу детонатор, который рванет в первую очередь у тебя дома - это очень недальновидный шаг по укорачиванию поводка.

Лукашенко, конечно, очень хочет ядерное оружие, но только в качестве инструмента давления на Кремль. Никакой связи ни с Польшей, ни с Штатами тут нет.

Такая связь появится, когда Россия наденет на себя пояс смертника, а кнопку отдаст Лукашенко. И только тогда вот это оружие будет сигналом Западу. На данный момент "сейчас Запад нападет" - это психологическая уловка на путинской слабости в лице "кольца врагов". Ни о какой помощи "брату по окопу" речь не идет: кто-то просто хочет сбросить ошейник под видом военной помощи.

В итоге: ядерное оружие с огромным шансом не будет дано Лукашенко, иначе это очень недальновидное решение и, по сути, снятие ошейника. Псинка бешеная - покусает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».