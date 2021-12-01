«Баню оставил открытой для мигрантов» 2 1.12.2021, 8:54

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фото: Из фейсбука Веры Решетиной

Что сделали со своими домами уехавшие белорусские IT-бизнесмены.

Из Беларуси с прошлого года выехали, спасаясь от режима, тысячи специалистов разных областей. Кто-то постарался увезти с собой побольше вещей, а кто-то вылетел с одним рюкзаком. У многих остались в стране собственные квартиры и дома.

Портал Dev.by поговорил с четырьмя известными белoрусами, которые рассказали, как поступили со своей недвижимостью.

«Мы в той квартире никогда не жили и не будем»

Кирилл Голуб, бизнес-ангел

Зимой 2021 переехал в Латвию, в Беларуси осталась небольшая квартира.

— Я считаю недвижимость не активом, а пассивом. Более того, в нынешнем мире (во всех его проявлениях и аспектах) владеть недвижимостью, если ты относительно молод, здоров и экономически активен, — не нужно.

У меня, например, только одна крошечная квартирка в собственности. Мы в ней никогда не жили и не будем. Продать ее можно в любой момент по рыночной цене — у таких объектов почти 100-процентная ликвидность.

В большинстве остальных случаев арендовать подходящее тебе и твоей семье жилье и проще, и гораздо выгоднее финансово, и удобнее с точки зрения мобильности — это сильно расширяет пространство выбора при построении жизненных планов.

Кирилл добавил, что раньше эту самую квартирку он сдавал — «юридически, но фактически там жила семья друзей. Сейчас квартира стоит закрытой».

«Мой коллега оставил баню мигрантам»

Александр Кувшинов, директор Wialon — платформы для спутникового мониторинга и интернета вещей компании Gurtam

Летом 2020 уехал из Беларуси сначала в Турцию, потом в Украину и наконец Литву. В Беларуси у него квартира и дом загородом.

— В нашу квартиру переехала теща из Гродно, дом за городом пустует. Не то что у моего коллеги: раньше он жил в Гродно, потом уехал из страны, дом запер, а баню, наоборот, оставил открытой и даже дров положил — пусть, мол, мигранты моются.

Дом и квартира так и будут нас дожидаться, если не появится других планов в местах нового обитания. Пока нам нормально и на съемной квартире, но если решимся на свое жилье, то придется что-то решать с минской недвижимостью. Возможно, продать или сдать в аренду. Но чем крепче вера, что мы вернемся, тем менее вероятен такой вариант.

«200 киношников снимали у нас фильм ужасов»

Вера Решетина, сооснователь Workee, бывшая владелица CactusSoft

В середине 2019 года переехала с семьей в Данию. После отъезда в Беларуси оставались квартира и дом, который с мужем Андреем Решетиным любовно обустраивали под себя.

— И дом, и квартиру мы строили для себя, поэтому продавать их не хотелось. Однако квартиру все-таки продали — сделок в этом году было уже мало, но нам удалось найти покупателей.

Дом — отдельная история. Участок на хуторе муж искал больше 10 лет, пока не нашел кусок леса на холме на окраине деревни в Минском районе. Он не был оформлен как участок под строительство — пришлось пройти ряд согласований в сельсовете, сделать документы и выставить его на аукцион. Потом 2-3 года шло строительство, которым Андрей руководил сам. Поэтому дом нам очень дорог.

Но дом не может стоять пустой, за ним нужен уход, особенно зимой. Поэтому после переезда мы решили его сдавать. Посуточно. И тут выяснилось, что он интересен не только гостям, ищущим уединения, но и съемочным группам.

Например, всю прошлую осень у нас снимали российский фильм ужасов. В доме была большая съемочная группа, от 100 до 200 человек. Аренда для таких случаев всегда намного дороже, чем обычная. Но столь масштабные съемки наносят большой ущерб участку и дому — мы даже не представляли насколько. Снег растаял, а под ним — ужас. Весь газон был испорчен и в доме много всего. Не то чтобы приехали варвары — сделано это было непредумышленно. Просто когда на участке пару сотен человек, повреждения неизбежны.

Еще у нас снимали несколько рекламных роликов, например, Conte. Такие небольшие съемки проходят незаметно. А еще свой выпуск в доме делал Влад Бумага — кумир детей и подростков.

В перерывах между съемками мы сдаем дом обычным гостям, которые приезжают отдохнуть на природе. Организацией занимаются наши родственники в Минске. Как в любой работе с людьми, впечатления остаются разные: кто-то более аккуратный, кто-то менее. Но совсем некрасивые вещи происходят редко.

Продавать дом точно не собираемся: во-первых, летом мы сами там проводим несколько недель, а во-вторых, надеемся, что все наладится, и можно будет бывать чаще.

Более того, муж купил еще пару участков вблизи нашего дома. На одном участке в этом году он построил небольшой домик, к Новому году выставит его на сдачу, и на другом собирается тоже строить. Просто у Андрея много идей в архитектуре, и он их реализует.

Сами мы по-прежнему снимаем квартиру на окраине Копенгагена. Это стандартная панельная застройка, жизнь здесь гораздо скромнее, чем в Минске. Андрей переживает, он привык к более изысканному интерьеру: когда много пространства, высокие потолки, вокруг красивые лампы, мебель. А я склонна к минимализму, мне и этого достаточно, тем более что я все время в своих мыслях, в своей работе.

В общем пока живем так: много работаем и сильно не загадываем наперед.

«Теперь платим за аренду 5.000 евро в месяц»

Михаил Дубаков, основатель Fibery, кофаундер и бывший совладелец Targetprocess

Весной 2021 года уехал на Кипр, в Беларуси остались квартира и дача.

— Изначально мы планировали уехать на год, не знаю, когда вернемся. Но вернуться планируем.

Дачу отдали в распоряжение родственников, они там провели лето и довольны как слоны. Квартира просто стоит без дела, пока мы тоже не собираемся с ней что-то делать, просто оплачиваем коммуналку и чего-то ждем.

На Кипре мы решили пожить этот годик с шиком, поэтому на год сняли отличный дом в деревне, недалеко от Лимассола. И для собаки есть где побегать, и не слишком шумно.

Аренда стоит 4.500 евро в месяц, это довольно дорого. С прочими платежами выходит больше 5K. Зато бассейн, до моря пять минут на машине, чистый воздух, эвкалипты растут на участке, и полно живности: лисы, богомолы, коты, совы, летучие мыши, змеи. Качество жизни точно выросло. Я ноябрь ненавижу. А тут в ноябре еще можно купаться в море.

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