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«Становится все труднее»: польские военные показали, как прошла ночь на границе

  • 1.12.2021, 9:28
  • 3,164
«Становится все труднее»: польские военные показали, как прошла ночь на границе

На некоторых участках мигрантов пришлось сдерживать в экстремальных условиях.

Силы Территориальной обороны Польши рассказали, как прошла последняя ночь на границе с Беларусью.

«Условия на границе становятся все труднее и труднее.

В таких условиях наши действия на практике являются поисково-спасательными операциями. Погода исключает применение передовой техники, поэтому «в поле» отправляются люди», — сообщили польские военные.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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