«Становится все труднее»: польские военные показали, как прошла ночь на границе
- 1.12.2021, 9:28
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На некоторых участках мигрантов пришлось сдерживать в экстремальных условиях.
Силы Территориальной обороны Польши рассказали, как прошла последняя ночь на границе с Беларусью.
«Условия на границе становятся все труднее и труднее.
В таких условиях наши действия на практике являются поисково-спасательными операциями. Погода исключает применение передовой техники, поэтому «в поле» отправляются люди», — сообщили польские военные.
Na granicy coraz trudniejsze warunki.— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) November 30, 2021
W takich warunkach nasze działania są w praktyce operacjami poszukiwawczo-ratowniczymi. Pogoda wyklucza zastosowanie zaawansowanej techniki, dlatego w teren schodzą ludzie.
Dobrej nocy.
Jesteśmy na posterunku.#Terytorialsi #SilneWsparcie pic.twitter.com/wFtXs1kgpv
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.