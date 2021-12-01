«И без того психически неустойчивого белорусского диктатора довели до крайних состояний безумия» 6 1.12.2021, 9:53

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Финал будет как у Муссолини или как у Чаушеску?

Не является секретом, что нелегитимный узурпатор власти в Беларуси Лукашенко ведет политику уничтожения государственности страны лишь бы сберечь свою шкуру. Он давно уже висит на крючке у российских спецслужб, и время от времени получает сигналы от руководства «братского» соседнего государства, что может завершить свой бренный путь, болтаясь в петле на какой-нибудь из площадей Минска, подобно Муссолини. А может, его просто линчуют, как Чаушеску. ГРУ оно же креативное по части расправ, а, как известно от древних: Sed pereundi mille figurae, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

И без того психически неустойчивого белорусского диктатора россияне уже довели до крайних состояний безумия, и чтобы угодить своему московскому хозяину он готов выполнить любые его прихоти, как затасканная труженица борделя, цепляющаяся за любую возможность не вылететь из дома терпимости.

Чтобы проверять состояние здоровья минского пациента из РФ к нему время от времени подсылают пропагандистов-неадекватов под стать, с целью выбивания очередных порций делирия. Вот в Минск со щепетильной миссией прибыл кремлевский недогеббельс и пастор секты «ядерного пепла» Кисилев. В беседе с этим «творческим человеком» Лукашенко подбросил ему мяса для очередных массированных информационных компаний в поддержку отбеливания агрессивной политики России, которая саму Беларусь уже превратила в подобие сатрапии.

Общаясь с Киселевым, Лукашенко заявил о намерениях посетить оккупированные Крым и Севастополь, ведь с Путиным уже есть договоренность на сей счет. Вот только точные сроки поездки пока неизвестны, сейчас вроде как не сезон. Поскольку на полуострове есть санаторий, находящийся в собственности РБ, то изучается возможность открытия рейсов «Белавиа» на оккупированную территорию в случае необходимости.

Приезд в Крым белорусского диктатора, по его мнению, фактически будет означать признание полуострова частью России, однако такого вопроса между ним и Путиным в принципе не существует. «Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», - пояснил Лукашенко. Но здесь он сильно перевирает, ведь поскольку международное сообщество не признает за ним права на занятие президентской должности, то его заявления не имеют юридических последствий. Это для цивилизованного мира не более чем слова частного лица. Но как видно, попытки выбить из сюзерена денег для поддержания умирающей экономики, вынуждают Лукашенко идти на самые опасные авантюры, и Беларусь при нем уже походит на Афганистан при талибах.

Если МИД РБ захочет открыть в Крыму какое-нибудь представительство, то после этого отыграть историю назад уже будет возможно только путем разрыва дипотношений с РФ. Что интересно в рядах пропагандистов ГРУ требуют от Лукашенко издать указ о признании Крыма, а то на слово ему не верят, дескать, опять объегорит, а значит срочно подавай гарантийную бумагу. Конечно, в дипломатической практике есть примеры стран, которые, исповедуя политику «чековой книжки», попеременно признают то Китай, то Тайвань, но как показал их опыт для них это может нести катастрофические последствия.

Помимо Крыма, чего стоит лукашенковское заявление про идею размещения ядерного оружия в стране, что выступает ударом по международному режиму нераспространения, т.е. угрозой для всего мира. «Я как рачительный хозяин ничего не разрушил из ядерной инфраструктуры, все сараи стоят на месте», - хвалится Лукашенко. В общем, Беларусь стала полноценной failed state, порождающей с подачи Кремля все больше проблем. На этом фоне Путин получает поля для маневра, и выставляет свои увесистые счета европейцам за обуздание бешенного минского пса.

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