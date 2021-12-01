Идеальный хищник: в Колумбии открыли новый вид морских динозавров 1.12.2021, 10:22

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Фото: Dirley Cortés

Это животное поможет по-новому взглянуть на эволюцию.

Благодаря хорошо сохранившемуся черепу, найденному в Центральной Колумбии, ученые смогли открыть новый вид ихтиозавров. Эта морская рептилия, внешне очень похожая рыбу-меч, поможет по-новому взглянуть на эволюцию морских экосистем, пишет phys.org.

Команда международных исследователей из Канады, Колумбии и Германии открыла новый вид морской рептилии. Ученые исследовали очень хорошо сохранившийся череп в метр длиной, и выяснили, что он принадлежал одному из последних выживших ихтиозавров — древних животных, сильно напоминающих рыбу-меч.

Рептилия обладала уникальными зубами, которые позволяли ей есть крупную добычу. Если у других ихтиозавров зубы маленькие и одного размера и предназначены для поедания мелких животных, то у нового вида размер и расположение зубов сильно отличаются. Благодаря этому ихтиозавр мог охотиться на крупных рыб и морских рептилий другого вида.

Новый вид назвали Kyhytysuka. На языке коренного народа Колумбии это означает “существо, которое режет чем-то острым”.

Такое название рептилия получила в честь цивилизации Муи́ска, которая когда-то существовала в центральной Колумбии, где было найдено ископаемое.

Открытие этого нового вида позволяет по-новому взглянуть на эволюцию ихтиозавров.

Фото: Dirley Cortés

По словам ученых, рептилии вида Kyhytysuka жили в важное переходное время в период Нижнего мела. Тогда Земля проходила через относительно прохладную эпоху, уровень океанов повысился, а суперконтинент Пангея разделился на северные и южные массивы. Также в конце Юрского периода произошло событие, которое привело к массовому вымиранию и сильно изменило экосистемы суши и моря. На смену многим морским экосистемам Юрского периода, состоящим из глубоководных ихтиозавров, короткошеих плезиозавров и приспособившихся к морской воде крокодилов пришло новое поколение длинношеих плезиозавров, морских черепах, крупных морских ящериц мозазавров и этого нового чудовищного ихтиозавра.

Фото: Dirley Cortés

В скалах, где был найден череп нового вида, нашли и много других новых видов. Палеонтологи проверяют гипотезу, что этот регион и временной период в Колумбии был местом концентрации древнего биоразнообразия. Найденные ископаемые помогут лучше понять эволюцию морских экосистем.

На следующем этапе исследований ученые продолжат изучать залежи ископаемых, которые находятся в Центре палеонтологических исследований Villa de Leyva в Колумбии.

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