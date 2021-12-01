«Покатался день по Минску — 150 рублей у тебя в кармане» 11 1.12.2021, 10:28

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Сколько в Беларуси зарабатывают «мужья на час».

Чтобы банально вкрутить лампочку или подключить посудомойку, некоторые белорусы сегодня вызывают «мужей на час». И что интересно, в половине случаев (если не чаще) заказчиками становятся мужчины. Вполне себе нормальная ситуация: белые воротнички не хотят возиться с гофрами и смесителями. Но есть те, кто охотно занимается бытовыми проблемами.

Журналисты onliner.by поговорили с тремя опытными мастерами о том, сколько они зарабатывают на своем ремесле.

«Две недели работаю без выходных»

Павел Авсиевич вырос в частном секторе. Все вопросы по хозяйству его отец старался решать сам и приучал к этому сына. Знания из детства очень пригодились: уже три года мужчина работает «мастером на час». Но пришел к этому не сразу: начинал монтажником в организации, потом стал мастером буровой установки и даже пытался вести бизнес по схеме «купи-продай».

— Я купил франшизу и продавал в торговом центре мармеладки и конфеты. Несколько месяцев этим занимался, но как-то не пошло. Понял, что надо делать то, что я умею лучше всего. А я всегда неплохо работал руками, и голова у меня на месте. Так и пришел к оказанию услуг, — рассказывает Павел.

Когда мужчина только зарегистрировался в разделе «Услуги» на Onlíner, брался абсолютно за любую работу, даже если в чем-то не разбирался. Со временем появилась база постоянных клиентов, в профиле набралось много положительных отзывов. Сейчас он уже может выбирать, на какие заказы ехать, а на какие — нет.

— Чаще всего выезжаю по сантехническим делам — смеситель поменять, с унитазом протекающим разобраться. Конечно, в новостройки охотнее езжу, а когда нужно старый унитаз менять, который уже зарос неизвестно чем, это не самое приятное дело… Розетку починить, люстру повесить, вытяжку на кухне отремонтировать — таких мелких бытовых заказов бывает много. Вообще, в день можно по 5—6 выездов организовать, езжу я чаще всего на машине, там у меня весь нужный инструмент.

Покатался вот так по Минску день — и рублей 150 у тебя кармане.

Павел говорит, что цены у него средние по городу. Повесить люстру он готов примерно за 30 рублей. Собрать мебель — рублей за 40—50. Установить унитаз или полотенцесушитель — за 50. Но если работы на одном объекте много, стоимость каждой отдельной услуги будет меньше: мастеру выгоднее получить один объемный заказ, нежели кататься весь день по пробкам.

— Вообще технически это происходит так: в разделе «Услуги» появляется новый заказ, и все желающие мастера откликаются, предлагают свою цену. Некоторые чуть ли не за миску супа готовы выезжать, а некоторые ставят такой ценник, что я вообще не понимаю, где они эти цены видели? Раньше и 50 мастеров могли откликнуться на заказ, но сейчас можно сделать только два бесплатных отклика в день, остальные — платные. И это хорошо: отсеялись мастера из разряда «не пойми что».

В прошлый понедельник Павел за один день заработал 250 рублей (то есть 150 — это не предел). Но тут нужно учитывать, что мастер работает не только с физлицами, но и с организациями — уже наработана клиентура. Иногда на неделю вперед его обеспечивают заказами постоянные клиенты.

Месячный заработок зависит от того, как много выходных ты себе позволяешь. Последние две недели Павел не отдыхал вообще. Прошлым летом у него было всего 4 выходных за три месяца. Но в таком режиме жить сложно, признается мужчина.

— Этим летом я уже так сильно не усердствовал. Мне, конечно, деньги нужны, поэтому, когда я вижу работу, чаще всего иду и работаю. Но отдыхать тоже нужно, потому что физически на этой работе очень устаешь, усталость накапливается.

Иногда бывает так, что и до 10 вечера находишься на объекте, и до 12. Один раз мы с клиенткой пельмени ели в час ночи, а потом я продолжил работать.

Возвращаемся к математике и считаем зарплату «по среднему тарифу» — 150 рублей/день. Если работать без выходных, получится 4500 рублей. С 8 выходными в месяц — 3300 рублей. Но из этих денег нужно вычесть расходы на бензин, налог 5% и выплаты в ФСЗН.

— Скажу так: заработком я доволен, нам на все хватает, мы ни в чем особо не нуждаемся, но не шикуем. У меня семья, трое детей, жена тоже работает. Мы сейчас строимся в Лошице как многодетные, государство дает субсидию, но обязательное парковочное место нужно брать за свой счет, поэтому деньги нам нужны.

Спрашиваем у Павла, не ревнует ли его супруга? Пельменями в ночи клиентки угощают — можно ведь и подольше задержаться.

— Вы знаете, когда я только начинал оказывать услуги как «муж на час», думал, что в основном будут обращаться женщины. Но ничего подобного — процентов 70 заказов делают мужчины. Есть такие люди творческие — они сочиняют стихи, ну какие им унитазы? Есть и те, кто лежит на диванчике и говорит: «Я бы сам сделал, да у меня инструмента нет». И приглашают мастера, чтобы повесить полочку. Но я никого не осуждаю — это моя работа. Я приеду и все сделаю.

«Айтишники даже не пойдут смотреть, что там у них течет»

Еще один «мастер на час» Иван Горчаковский подтверждает: его услугами сегодня пользуются как женщины, так и мужчины, примерно 50 на 50. У многих белорусов просто нет времени и желания отвлекаться на бытовые мелочи.

— Вот айтишники, например, даже не пойдут смотреть, что там у них течет. Увидели поломку — сразу зашли в интернет и пригласили мастера. Да и не только айтишники — менеджеры, бухгалтеры, другие офисные работники.

Даже иногда простейшие вещи просят — лампочку выкрутить/вкрутить, посудомойку подключить. Ну не хотят люди лезть куда-то разбираться!

Сейчас с пандемией многие работают удаленно, я приезжаю, а у человека конференция какая-нибудь. Он говорит: вот смеситель, вот лампочка — и работает себе дальше.

Вообще, по профессии Иван — дезинфектор водопровода. Работал на себя, но со временем заказов по профилю становилось все меньше и меньше. Решил расширить спектр услуг — и стал предлагать клиентам помощь по сантехнике и электрике. Что интересно, всем этим премудростям мужчина нигде не учился. Разобрался, как и что чинить, опытным путем.

— Ну не буду же я звонить «мужу на час», чтобы ко мне приехали и смеситель поменяли, — смеется Иван. — Всему учился дома, на себе. Ну, один раз поломал все, второй раз понял, как это делается. Ничего сложного в этом нет.

Минимальное предложение, на которое откликается мастер, — 30 рублей. За меньшие деньги выезжать просто невыгодно — с учетом налогов и расходов на дорогу. Хотя для начала можно откликаться и на заказы по 10—15 рублей, говорит Иван. Просто чтобы набраться опыта и наработать себе «зачетку».

— Отзывы на сайте имеют огромное значение. Вот заходит заказчик и видит, что у человека рейтинг 5.0 — все отзывы положительные. Конечно, в итоге этого мастера выберет. У меня большая часть отзывов хорошие. Конечно, иногда и негативные бывают: однажды вот потерялся заказ, женщина не позвонила, а потом написала, что 2 дня сидела без воды, ждала мастера. Хотя мой контакт у нее был, можно же было набрать?

Иван выполнил уже более 500 заказов — и это один из рекордных показателей на сайте. Благодаря «Услугам» на Onlíner мужчина заработал на сайт, где продвигает себя как мастера по дезинфекции. Сейчас в большей степени берет заказы по своей основной специальности, но когда клиентов нет, готов выезжать по мелким бытовым вопросам.

— Чем сидеть на диване и листать интернет, я лучше поеду и поработаю — тем более у меня есть все инструменты.

Я посчитал, что в среднем на таких заказах можно зарабатывать по 50 долларов в день. Это где-то по 4—5 заказов за 30—40 рублей.

Иногда можно словить заказ какой-нибудь за 50 рублей — и тогда меньше придется ездить. Бывает, что люди отказывают тем, кто предлагает слишком низкую цену. Ждут мастера, который приедет со своими тапочками, в спецкостюме, то есть предоставит обслуживание на уровне Bosch. Я так тоже могу, но цену тогда ставлю соответствующую.

С точки зрения заработка работа вполне себе привлекательная, говорит Илья. Но нужно быть готовым к тому, что физически это тяжело.

— Уручье, Сухарево, Чижовка, Серебрянка, потом опять Уручье — вот так поездишь по заказам весь день и очень устаешь. Иногда бывают недели, когда просто как белка в колесе крутишься. В 9 часов утра выехал и в 22 домой приехал. И очень много общения — вот я сейчас с вами разговариваю, а у меня каждый заказ как интервью. Бабушки хотят пообщаться, чаем угостить. Мне, наоборот, хочется побыстрее все сделать и поехать на другой заказ.

Если без разговоров лишних, то обычно я справляюсь за полчаса. Сам над собой подшучиваю, что я не «муж на час», а «муж на полчаса».

«За маленькую зарплату в офис точно бы не пошел»

Юрий Макаревич физической работы не боится: говорит, что готов работать с 7 утра и до 22 вечера. Но переезды с объекта на объект действительно выматывают, поэтому он старается совмещать мелкие бытовые заказы с крупными — где нужно провести черновую электрику.

— Электромонтажные работы я делаю со своим напарником, вдвоем проще и быстрее все получается. Если таких объектов нет, то я мониторю Onlíner и выезжаю по мелочам: сантехника течет, модем не работает, пожарную сигнализацию надо установить — самые разные заказы беру.

Если активно откликаться на заявки, в день можно зарабатывать 100—120 рублей, говорит Юрий. У него с учетом электромонтажных работ получается 1800—2200 рублей в месяц — это с обязательными выходными.

— Был у меня такой период, что без выходных работал несколько лет. Но понял, что отдыхать нужно. Ведь часто и допоздна приходится работать, чтобы все закончить в срок. Хотя в целом физический труд мне нравится. Когда его нет, ты расслабляешься, что ли… А так тело всегда в движении, мозг работает хорошо.

Юрий пришел в сферу услуг неслучайно: по специальности он электромонтажник, а сейчас учится в вузе на инженера-электрика. Работал на самых разных предприятиях, в том числе в гостиничном комплексе, где был и сантехником, и столяром, и даже на ресепшене стоял. Зарабатывал рублей 400—500 — такое положение дел его, конечно же, не устраивало.

— Я стал на себя работать, чтобы больше зарабатывать. И это намного выгоднее. Сейчас я своим заработком вполне доволен, на машину недавно заработал — Ford Transit Connect 2006 года. Все инструменты туда помещаются, — улыбается Юрий.

Спрашиваем у мастера, не хотелось бы ему поменять свою работу на офисную — сидеть в чистоте и по телефону с клиентами разговаривать. Оказывается, у Юрия есть свой карьерный план: он планирует устроиться на полставки инженером в офис и совмещать работу с выполнением заказов. Это будет идеальный вариант.

— Развиваться все-таки надо, не всю же жизнь в грязи работать… Хотя мы всегда надеваем маски, а после работы заказчики часто предлагают воспользоваться душем — так что с грязью особо проблем нет. Просто, наверное, хочется другого опыта.

Но за маленькую зарплату в офис я бы точно не пошел. На полную ставку это минимум 1800 рублей должно быть. Сам на себя я больше заработаю.

Если в найме не удается добиться достойной зарплаты, Юрий советует переучиваться. Освоив специальности электрика или сантехника, без денег точно не останешься.

— Я рекомендую для начала на курсы пойти, отучиться, потом набить шишки, опыт получить — может быть, где-то на предприятии. А дальше надо идти работать на себя. Это, конечно, большая ответственность перед заказчиками, но зато деньги можно заработать достойные, — делает вывод мастер.

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