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СМИ: Олигарх Ахметов ищет нового кандидата на пост президента Украины

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  • 1.12.2021, 10:36
  • 9,514
СМИ: Олигарх Ахметов ищет нового кандидата на пост президента Украины
Ринат Ахметов

Журналисты назвали возможных претендентов.

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов мог использовать день рождения ведущего Савика Шустера для того, чтобы провести переговоры с потенциальными кандидатами в президенты, которые будут противостоять Владимиру Зеленскому.

Журналисты программы «Украинской правды» выяснили, что частный самолет олигарха 21 ноября вылетел из аэропорта Борисполь в Париж, а позже отправился в Вильнюс, где отмечал день рождения Савик Шустер.

На видео также показаны кадры самого дня рождения, где присутствовали многие известные в Украине люди, которые имеют отношения к политике. В частности, на дне рождения Шустера были журналист Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский, бывший премьер-министр Владимир Гройсман и экс-глава МВД Арсен Аваков.

Также, по данным журналистов, на дне рождения Шустера мог присутствовать брат мэра Киева и боксер Владимир Кличко. Однако, данную информацию не прокомментировали гости Савика Шустера и сам ведущий.

В сюжете напоминается о том, как украинские олигархи использовали тайные встречи за границей, где «подальше от посторонних глаз» заключались политические договоренности.

В частности, большое внимание уделено встрече в 2014 году в Вене олигарха Дмитрия Фирташа и политиков Виталия Кличко и Петра Порошенко. После этого, Кличко, у которого был самый высокий рейтинг среди кандидатов в президенты, снял свою кандидатуру, призвав поддержать Порошенко.

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