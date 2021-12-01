СМИ: Олигарх Ахметов ищет нового кандидата на пост президента Украины 20 1.12.2021, 10:36

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Ринат Ахметов

Журналисты назвали возможных претендентов.

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов мог использовать день рождения ведущего Савика Шустера для того, чтобы провести переговоры с потенциальными кандидатами в президенты, которые будут противостоять Владимиру Зеленскому.

Журналисты программы «Украинской правды» выяснили, что частный самолет олигарха 21 ноября вылетел из аэропорта Борисполь в Париж, а позже отправился в Вильнюс, где отмечал день рождения Савик Шустер.

На видео также показаны кадры самого дня рождения, где присутствовали многие известные в Украине люди, которые имеют отношения к политике. В частности, на дне рождения Шустера были журналист Дмитрий Гордон, доктор Евгений Комаровский, бывший премьер-министр Владимир Гройсман и экс-глава МВД Арсен Аваков.

Также, по данным журналистов, на дне рождения Шустера мог присутствовать брат мэра Киева и боксер Владимир Кличко. Однако, данную информацию не прокомментировали гости Савика Шустера и сам ведущий.

В сюжете напоминается о том, как украинские олигархи использовали тайные встречи за границей, где «подальше от посторонних глаз» заключались политические договоренности.

В частности, большое внимание уделено встрече в 2014 году в Вене олигарха Дмитрия Фирташа и политиков Виталия Кличко и Петра Порошенко. После этого, Кличко, у которого был самый высокий рейтинг среди кандидатов в президенты, снял свою кандидатуру, призвав поддержать Порошенко.

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