Роберт Левандовский все еще может получить «Золотой мяч» 1.12.2021, 10:52

2,764

Роберт Левандовский

Польский футболист был главным фаворитом в прошлом году.

"France Football" объявил обладателя Золотого мяча 2021 – им стал Лионель Месси. В 2020 году издание отказалось проводить церемонию награждения из-за пандемии коронавируса и скомканного сезона, сообщает «Прессбол».

Нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский может получить "Золотой мяч" за 2020 год, — сообщил главный редактор "France Football" Паскаль Ферре.

По словам Ферре, Левандовский может получить "Золотой мяч" за удачные выступления в 2020 году, когда форвард вместе с "Баварией" выиграл чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Такого в истории "Золотого мяча" еще не было. Но мы изучаем такую возможность. Пока не надо спешить с выводами. Стал бы Роберт победителем в прошлом году? В этом также нельзя быть уверенным на 100%. Но, стоит признать, поляк был главным фаворитом в прошлом году, — цитирует Ферре журналист Габриэль Стах на своей странице в "твиттере".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».