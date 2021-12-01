закрыть
1 декабря 2021, среда, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Флагманы» Беларуси не могут рассчитаться даже по налогам

1
  • 1.12.2021, 10:55
  • 6,684
«Флагманы» Беларуси не могут рассчитаться даже по налогам
фото: Thinkstock

Сумма долгов составила 4,56 миллиардов рублей.

В 2021 году рост задолженности по налогам, сборам и соцстрахованию превысил 24%. На 1 октября сумма долгов по данным показателям составила 4,56 млрд бел. руб. Это максимальная сумма за все время ведения статистики, сообщает телеграм-канал «БОР».

Прирост долгов за текущий год составил 891,2 млн бел. руб. За 2020 год для сравнения прирост задолженности был 231,4 млн бел. руб. То есть, практически в четыре раза меньше.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип