«Флагманы» Беларуси не могут рассчитаться даже по налогам 1 1.12.2021, 10:55

6,684

фото: Thinkstock

Сумма долгов составила 4,56 миллиардов рублей.

В 2021 году рост задолженности по налогам, сборам и соцстрахованию превысил 24%. На 1 октября сумма долгов по данным показателям составила 4,56 млрд бел. руб. Это максимальная сумма за все время ведения статистики, сообщает телеграм-канал «БОР».

Прирост долгов за текущий год составил 891,2 млн бел. руб. За 2020 год для сравнения прирост задолженности был 231,4 млн бел. руб. То есть, практически в четыре раза меньше.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.