Кибер-партизаны опубликовали адреса и фото лукашистов, которые гонят мигрантов на штурм польской границы 17 1.12.2021, 11:10

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Теперь предателей присяги будут знать в лицо.

Кибер-партизаны опубликовали адреса и фото 220 сотрудников Особой службы активных мероприятий, которые участвуют в подготовке и проведении атак мигрантов на границу Польши.

«220 сотрудника ОСАМ теперь на карте карателей Беларуси.

Публикуем данные тех, кто помогают диктатору развязывать гибридную войну на границах с ЕС. Задача пограничного спецназа - бороться с террористами, а не служить им. Когда эти «бойцы» под дулами автоматов заставляют мигрантов штурмовать границы соседних стран, они сами становятся преступниками.

Поскольку спецназовцы ОСАМ подвергают опасности жизни тысяч людей и разжигают военный конфликт на границе, вся информация о них передана нашим друзьям из «Каратели Беларуси», а также «Буслам» и ДНС.

Смотрим фото и данные на blackmap.org

Теперь предателей присяги будут знать в лицо», — сообщили кибер-партизаны.

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