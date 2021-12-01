Никому не жалко Базанова 11 1.12.2021, 11:25

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Владимир Базанов

Задержание босса белфутбола в Чехии породило бурное веселье.

Задержание главы Белорусской федерации футбола Владимира Базанова и его жены в Чехии, куда они прибыли вместе с женской сборной Беларуси на матч против местной сборной, – самая громкая новость вторника в белорусском спорте. Чету то ли заподозрили в нарушении мер защиты, то ли в отсутствии въездной визы – как бы там ни было, европейский вояж для экс-депутата, ярого поклонника Лукашенко, безнадежно испорчен.

Новость о задержании главного футбольного функционера Беларуси с первых же минут начала набирать множество комментариев. В сообществах «Трибуны» (и не только в них) восприняли известие положительно.

Товарище подполковнику никто не сочувствовал. Сожаления высказывались лишь насчет того, что оказался он не на Окрестина. Да уж, кровожадно.

Вот еще одна фантазия в тему.

Следом подоспели комментарии от публичных персон. Политолог Дмитрий Болкунец выступил с предложением обменять Базанова на 100 политзаключенных из белорусских тюрем.

Эта идея нашла своих последователей.

Контрмеры от юмористического паблика «Советская Белоруссия».

Гимнаст Семен Букин призвал чешские власти не спешить возвращать Базанова на Родину и сперва проверить его на причастность к нарушениям, совершенным в Беларуси. Ну да, дома экс-депутата никто наказывать не станет.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин сообщил, что еще в пятницу организация экстренно оповестила все чешские медиа и представителей гражданского общества о том, что Базанов засобирался на их территорию.

В комментариях начали шутить на тему того, что полковник приехал за новенькой Шкодой (отсылка к санкциям).

И еще про Шкоду.

Кто-то видит за случившимся холодный расчет.

Чешские кукловоды перешли к действиям!

Кажется, 64-й день рождения, отмеченный Базановым накануне, запомнится ему надолго.

Интересно, на чешском госТВ уже крутят ролики с извинениями?

Нетленный мем.

Кажется, у одной из государственных организаций появилась работа. В Беларуси-то защищать некого.

А что АБФФ? Там молчат – видимо, нет возможности согласовать комментарий.

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