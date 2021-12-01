В Будапеште раскопали остатки поселения эпохи неолита 1.12.2021, 11:32

Фото: Dávid Kraus

Ему 7000 лет.

Ранее неизвестное поселение эпохи неолита было раскопано в так называемом Спаньолрете, около XI района венгерской столицы во время строительства жилого дома, пишет «Новое время».

Раскопки в этом районе продолжаются с 2016 года, а осенью 2021 года были найдены десятки артефактов, рассказали археологи.

В сентябре этого года начались работы по прокладке канализации и водопровода на месте стройки. Во время работ по сносу археологи обнаружили более 50 археологических объектов, закопанных в землю в узких (шириной 60−100 см) траншеях.

В основном это были керамические фрагменты и кости животных, оставленные людьми времен каменного века. Основываясь на прекрасных керамических изделиях с резным и расписным орнаментом, большинство находок можно отнести к так называемой группе Жселиз дунайской керамической культуры. Однако были и изделия из глины более ранних периодов.

«Только несколько небольших круглых ям для столбов указывают на возможное местонахождение домов, известных с этого периода», — подчеркнул в своем отчете археолог Давид Краус.

Одной из причин появления здесь поселения каменного века могло быть хорошее водоснабжение этих мест ручьями. Во время раскопок к северо-востоку от сегодняшнего Спаньолрета было обнаружено русло ручья, которое за это время было засыпано.

По словам археолога, в этой части района в ближайшие годы необходимо продолжить работу по защите археологического наследия, поскольку оно ежедневно находится под угрозой из-за строительства.

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