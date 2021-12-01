Минобороны Польши вызвало белорусского военного атташе «на ковер» из-за обстрела Тересполя

Минобороны Польши вызвало белорусского военного атташе «на ковер» из-за обстрела Тересполя7
- 1.12.2021, 11:39
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Провокации белорусских спецслужб абсолютно неприемлемы.
Минобороны Польши вызвало военного атташе Беларуси «на ковер» из-за произошедшей в районе Тересполя провокации с обстрелом осветительных мачт. Обстрел велся с белорусской территории.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
«Провокации белорусских спецслужб абсолютно неприемлемы. В Министерство национальной обороны будет вызван белорусский военный атташе с просьбой дать разъяснения по поводу инцидента в районе Тересполя», — заявил Мариуш Блащак.
Prowokacje białoruskich służb są absolutnie nieakceptowalne. Do Ministerstwa Obrony Narodowej zostanie wezwany attaché obrony 🇧🇾 w celu złożenia wyjaśnień dotyczących incydentu w okolicy Terespola. https://t.co/XaN22EuP8s— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) December 1, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.