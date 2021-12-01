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Минобороны Польши вызвало белорусского военного атташе «на ковер» из-за обстрела Тересполя

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  • 1.12.2021, 11:39
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Минобороны Польши вызвало белорусского военного атташе «на ковер» из-за обстрела Тересполя
Архивное фото «Белсат»

Провокации белорусских спецслужб абсолютно неприемлемы.

Минобороны Польши вызвало военного атташе Беларуси «на ковер» из-за произошедшей в районе Тересполя провокации с обстрелом осветительных мачт. Обстрел велся с белорусской территории.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Провокации белорусских спецслужб абсолютно неприемлемы. В Министерство национальной обороны будет вызван белорусский военный атташе с просьбой дать разъяснения по поводу инцидента в районе Тересполя», — заявил Мариуш Блащак.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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