Зеленский заявил, что вносит в украинскую Раду законопроект о множественном гражданстве 9 1.12.2021, 11:53

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Владимир Зеленский

Сейчас Украина формально не признает двойное гражданство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение парламента законопроект о множественном гражданстве. Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания Верховной Раде Украины, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Я знаю, насколько важным для украинцев, проживающих в США, ЕС, Канаде, являются вопросы множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", - заявил Зеленский.

По его словам, украинцы впервые будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами.

Отметим, в Верховной Раде еще два года назад зарегистрировали президентский законопроект о двойном гражданстве. Но в мае 2020 года рассмотрение документа отложили.

Единого мнения относительно двойного гражданства нет ни в украинском обществе, ни во власти.

Сейчас Украина формально не признает двойное гражданство, но фактически не запрещает его. Кроме того, до сих пор отсутствует специальный правовой механизм, регулирующий процедуру утраты гражданства Украины.

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