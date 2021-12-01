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Алексей Бага покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера»

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  • 1.12.2021, 12:00
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Алексей Бага покинул пост главного тренера солигорского «Шахтера»
Алексей Бага

Вместе с Багой с должности ушел и его помощник.

Солигорский «Шахтер» официально объявил о том, что Алесей Бага покидает пост главного тренера клуба, сообщает «Трибуна».

Вместе с Багой стан «горняков» покинет и его помощник – Валерий Тарасенко.

«Футбольный клуб «Шахтер» благодарит Алексея Анатольевича и Валерия Леонидовича за работу. Мы высоко ценим тот вклад, который тренеры внесли в завоевание второго подряд чемпионства для нашей команды, и желаем успехов в дальнейшей карьере», – пишет пресс-служба «Шахтера».

Под руководством Алексея Баги солигорский «Шахтер» дошел до золотых медалей высшей лиги-2021.

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