«Удалось показать, что система уязвима» 2 1.12.2021, 12:29

10,548

Что происходит на «Беларуськалии», который подвергся атаке киберпартизан.

Киберпартизаны заявили о взломе компьютерной сети «Беларуськалия». «В рамках операции «Пекло» были «заминированы» компьютеры и сервера предприятия кибер-бомбочками, которые постепенно срабатывают с задержкой, а также на серверах были установлены новые обои в память Романа Бондаренко. Заражены тысячи компьютеров», — заявили хакеры-патриоты.

Сайт Charter97.org узнал у стачкома «Беларуськалия» о том, какой удар киберпартизаны нанесли по солигорскому предприятию:

— Они смогли на один день заблокировать работу офиса. Работникам запрещали включать компьютеры, некоторые до сих пор не включены. Ну и шум поднять — показать, что система уязвима. Киберпартизаны «ломанули» домен, который раздает программы и команды по всем компьютерам, находящимся в системе Беларуськалия. Получается, домен останавливать не будут. В течение недели программисты будут усиленно работать. Они будут ходить проверять компьютеры и создавать новый домен.

Также недавно появилось сообщение о том, что несколько дней шахтеры работали без вентиляции. Стачком подтверждает эту информацию:

— Эта информация пошла от нас, от проверенного источника. Сейчас он нового ничего сказать не может. Видимо восстановили, потому что ситуация с вентиляцией это довольно страшная и опасная вещь. Ей уделяется много внимания. Я думаю, что в течение двух дней ситуацию разрешили.

8 декабря в силу вступает санкционный пакет США. В нем есть и «Беларуськалий». Что говорят на предприятии о санкциях:

— Руководство усиленно пытается подбодрить людей, рассказывая им сказки о том, что «подлый Запад» устанет финансировать тех, кто вводит санкции и начнут работать с «Беларуськалием». Ибо это экономически не выгодно – будет голодомор, вообще полная беда. Некоторая часть работников, малая, в это верит. Остальные просто ждут этого часа, чтобы узнать, что будет дальше, как будем работать дальше, что будет происходить дальше. Ну, может быть, в конце концов, вся Беларусь остановится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».