Илон Маск потроллил Apple, выпустив «киберсвисток» за $50 3 1.12.2021, 12:50

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Илон Маск

Его уже нет в наличии.

Tesla еще не выпустила полностью электрический Cybertruck, но зато некоторым фанатам удалось купить киберсвисток (Cyberwhistle), пишет «Новое время».

Как и могли ожидать поклонники бренда, киберсвисток имеет форму Cybertruck, полностью электрического грузовика, который Маск показал еще в ноябре 2019 года.

В описании товара говорится, что он выпущен ограниченным тиражом и представляет собой «коллекционный предмет премиум-класса, изготовленный из медицинской нержавеющей стали».

Генеральный директор Tesla Илон Маск дал в своем блоге ссылку на веб-страницу вместе с сообщением «Не покупайте тряпочку для протирки от Apple, купите лучше наш свисток».

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Такая формулировка связана с тем, что в октябре 2021 года Apple выпустила тканевую салфетку для протирки дисплея — за $19. Это небольшой квадратный клочок ткани с окантовкой и, конечно же, логотипом Apple.

Cybertruck должен был поступить в производство в конце 2021 года. Компания перенесла дату на 2022 год, согласно веб-сайту, на котором потенциальные клиенты могут внести возвращаемый депозит в размере $100.

Свисток Cyberwhistle можно было найти в том же разделе на сайте Tesla, что и графин за $150, настольное зарядное устройство за $45, кружку $ 35 и несколько моделек транспортных средств, в том числе модели Tesla Semi, начало производства которого перенесли на 2022 год. Но сейчас свистка в наличии уже нет. Планируются ли свежие поставки «киберсвистков» Tesla и когда, не уточняется.

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