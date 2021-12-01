Главу белфутбола Базанова и его жену с позором выслали из Чехии 12 1.12.2021, 12:42

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Владимир Базанов

Ранее они были задержаны полицией.

Полиция Чехии заявила, что высылает из страны главу белорусского футбола Владимира Базанова и его жену. В заявлении говорится, что они нарушили противоэпидемические меры.

Ранее Базанова и его жену задержала чешская полиция.

Владимир Базанов вместе со своей женой отправился на выездную игру женской сборной Беларуси против сборной Чехии, которая пройдет 30 ноября в Опаве. До этого председатель АБФФ уже наблюдал игру белорусок против команды Кипра (1:1).

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прокомментировал нахождение Владимира Базанова в Чехии.

«На данный момент у министерства нет информации о том, что данное лицо находится на нашей территории. Сейчас это расследуется. Этому человеку не была предоставлена чешская въездная виза.

Если окажется, что он действительно находится в Чехии, будут приняты соответствующие административные меры, вплоть до депортации. Если он действительно здесь, ему придется покинуть Чехию», – сказал Кулганек. Глава МИД отметил, что, если Базанов прибыл в Чехию, то не на самолете.

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