В Витебске задержали бывшего политзаключенного Михаила Жемчужного
- 1.12.2021, 13:16
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В феврале он освободился после шести с половиной лет незаконного лишения свободы.
Сегодня в Витебске был задержан бывший политзаключенный Михаил Жемчужный, сообщает витебская «Весна».
На 1 декабря у него был назначен суд по поводу изменений требований превентивного надзора.
В феврале Жемчужный освободился после шести с половиной лет лишения свободы. Он был признали виновным в якобы подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении средств для негласного получения информации, а также в даче взятки.
Жемчужный работал в Витебском технологическом университете, руководил лабораторией. В 2007 году его незаконно приговорили к 5 годам колонии по статье «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями».