TVP: Белорусские спецслужбы обстреляли в Тересполе польское военное оборудование 1.12.2021, 13:27

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Фото: @MON_GOV_PL

Замглавы Министерства национальной обороны Польши рассказал новые подробности о нападении.

В районе Тересполя (Люблинское воеводство) белорусские спецслужбы обстреляли из пневматического оружия осветительные мачты, установленные солдатами польской армией, сообщило Министерство национальной обороны Польши. В ведомстве также показали фотографии разрушенного оборудования, передает TVP.

«Провокации белорусских спецслужб абсолютно неприемлемы», - заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, ссылаясь на информацию об обстреле из пневматического оружия осветительных мачт в районе Тересполя.

Он добавил, что в Министерство национальной обороны будет вызван военный атташе обороны Беларуси для дачи объяснений по данному инциденту.

Ранее об этом инциденте сообщил замглавы Министерства национальной обороны Польши Войцех Скуркевич во время интервью телеканалу PR24.

«Ночью с белорусской стороны обстреляли из пневматического оружия наши осветительные мачты, – сказал он. - Мачты уничтожены».

Как он пояснил, такие мачты есть в некоторых местах на границе.

«Это специальные мачты с генераторными установками, которые освещают эту пограничную полосу», – отметил Скуркевич.

W okolicach Terespola ostrzelane zostały maszty oświetleniowe ustawione przez żołnierzy Wojska Polskiego na granicy z Białorusią. Reflektory zostały zniszczone w wyniku strzałów z broni pneumatycznej. Ostrzału dokonano z terenu Białorusi. pic.twitter.com/TKQziMdbMn — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 1, 2021

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