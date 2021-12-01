Дарья Навальная получит за отца премию Сахарова в Страсбурге 1.12.2021, 13:28

фото: Alexey Konstantinov

Российский оппозиционер посвятил награду борцам с коррупцией.

Премию Сахарова 2021 года "За свободу мысли", которую Европарламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному, за него получит дочь Дарья. Как сообщили во вторник, 30 ноября, в пресс-службе Европарламента, награду вручат Дарье Навальной, поскольку ее отец находится в заключении в России и сам не сможет участвовать в церемонии, сообщает "Немецкая волна".

Вручение состоится в полдень 15 декабря на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Как ожидается, на церемонии будет присутствовать и ближайший соратник Навального Леонид Волков.

За что Навальному присудили премию Сахарова

Алексея Навального на премию имени Андрея Сахарова выдвинули крупнейшая фракция Европарламента ЕНП и третья по количеству депутатов фракция "Обновить Европу" - "за его мужество в борьбе за свободу, демократию и права человека". Навального они назвали "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина.

Евродепутаты отмечали, что оппозиционер приобрел "международную известность", организовывая демонстрации, баллотируясь на выборах и выступая за "реформы против коррупции в России, против Путина и его правительства". Они напомнили об отравлении Навального, тюремном сроке, который он отбывает в колонии, а также запрете основанных им организаций, включая "Фонд борьбы с коррупцией".

В 2019 году Навального уже номинировали на премию Сахарова, но тогда он не попал даже в шорт-лист. В этом году, кроме Навального, в финал премии Сахарова вышла группа афганских правозащитниц, активисток, журналисток и представительниц политики из 11 человек, а также боливийка Жанин Аньес, вторая в истории страны женщина-президент.

Навальный посвятил премию Сахарова борцам с коррупцией

Навальный узнал о присуждении ему премии Сахарова во время встречи со своим адвокатом. "Я очень благодарен Европарламенту, что наша работа так высоко оценена. Мы будем стараться и дальше", - говорится в сообщении, опубликованном 21 октября на странице политика в Facebook.

Навальный заявил, что хочет посвятить свою премию борцам с коррупцией во всем мире "в их любых качествах": от журналистов до адвокатов, от чиновников и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу. "Хочу пожелать им настойчивости и смелости даже в те моменты, когда немножечко страшно", - отметил оппозиционер.

Премия Европарламента имени Сахарова

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Сумма премии составляет 50 тысяч евро. В 2020 году премию получила белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.

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