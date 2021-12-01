Белорус из Бобруйска трижды за год повелся на уловки мошенников 5 1.12.2021, 13:29

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Как так вышло?

Не всем и не всегда удается учиться на своих ошибках. Так, житель Бобруйска за год три раза попался на удочку киберпреступников, сообщает издание Mogilevnews.by.

В общей сложности 54-летний мужчина потерял 1845 рублей. Как это стало возможным, рассказала официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.

— В январе мужчине через мессенджер Viber поступил звонок от якобы сотрудника банка, в ходе разговора с которым он предоставил реквизиты своей банковской пластиковой карты. Тогда с нее было похищено 1005 рублей. В мае на Viber ему поступил звонок якобы от сотрудника банка. И мужчина снова в ходе разговора предоставил реквизиты своей банковской пластиковой карты, с которой мошенник похитил 230 рублей, — сообщила представитель милиции.

На этом проблемы в жизни у доверчивого бобруйчанина не закончились. В октябре он в третий раз обратился в милицию с заявлением. Как вы уже догадались, он снова предоставил реквизиты карты неизвестному мужчине, который представился сотрудником банка. В последний раз со счета списали 609 рублей.

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