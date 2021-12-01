CIT: Эшелон с военной техникой движется из Сибири в Смоленскую область РФ 1 1.12.2021, 13:35

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В Ельню перебрасывают бронеавтомобили «Тигр», грузовики КАМАЗ и «Урал».

Аналитики из Conflict Intelligence Team нашли видео, на котором эшелон с военной техникой, предположительно, движется из Абакана (республика Хакасия) в Ельню (Смоленская область). Как отмечается в публикации CIT, в Ельне находится техника 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

На видео, опубликованном в тиктоке, виден поезд с бронеавтомобилями «Тигр», грузовиками КАМАЗ и «Урал». Передвижение идентичной техники по автодорогам в Хакасии и Саянских горах аналитики также заметили еще на двух видео, опубликованных в тиктоке.

«Ближайшее соединение, оснащенное такой техникой, — 55-я отдельная мотострелковая бригада, которая дислоцируется в Кызыле (республика Тыва), откуда в Абакан она могла добраться только по автодороге. Эта бригада также входит в состав 41-й армии, переброска которой к западным границам России, по-видимому, продолжается», — говорится в публикации.

CIT также отмечает, что во время попытки найти информацию об одной из платформ поезда с видео в сервисе Gdevagon обнаружил, что не могут заказать выписку. О такой же проблеме сообщили «коллеги-исследователи» CIT. Аналитики считают, что спецслужбы и администрация сервиса «противодействуют мониторингу ситуации вокруг наращивания российской группировки у границы с Украиной и в Крыму».

Ранее CIT уже публиковали несколько видео, найденные в соцсетях, с вероятным передвижением российской военной техники в области, граничащие с Украиной, а также в Крым. В одной из публикацией говорилось, что к границе с Украиной свозится техника «в настораживающем количестве», что «лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей».

О возможном наращивании российский войск у границы с Украиной также сообщали американские СМИ со ссылкой на разведку США.

1 декабря на юге России начались военные учения, в которых принимают участие более 10 тысяч солдат и офицеров мотострелковых и танковых сообщений.

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