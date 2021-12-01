Как будут работать карточки на продукты, которые могут появиться в Беларуси 1.12.2021, 13:51

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Фото: ТАСС

Подобное новшество анонсировали чиновники.

В правительстве анонсировали, что могут отменить ограничения на повышение цен на некоторые социально значимые товары. Вместо этого рассматривают альтернативы, одна из них — ввести бонусные карты для пенсионеров, малоимущих и многодетных. Какие-либо другие подробности чиновники не озвучили. Эта новость вызвала немало вопросов у белорусов. Зачем вводить карточки, если чиновники сами же говорят про «суперуспехи» в экономике? Не готовиться ли к дефициту товаров? Прибегали ли в других странах к такой поддержке населения? У некоторых белорусов и вовсе возникли ассоциации с продуктовыми карточками, которые были, к примеру, в СССР. Zerkalo.io собрало вопросы и ответы по этой теме.

Какой «потолок» по ценам сейчас действует и как чиновники создают дефицит товаров

С конца февраля действует постановление правительства № 100. Им ввели «потолок» по росту цен на 62 вида социально значимых товаров (как белорусских, так и импортных) и 50 отдельных отечественных лекарств. Рост цен ограничили 0,2% в месяц. Превышать это ограничение можно с разрешения специальной комиссии.

Производители, импортеры и торговля предупреждали чиновников о возможном дефиците некоторых товаров — производить и поставлять отдельные продукты стало экономически нецелесообразным. Особенно это актуально для импорта. К примеру, ранее заметно подскочили закупочные цены на подсолнечное масло и рис. Чтобы избежать дефицита товаров, чиновникам пришлось временно отпускать цены на них. На гречку и вовсе в ноябре ввели особую схему формирования ценника.

Власти и сами признают: больше всего из-за ограничений страдают как раз компании, которые занимаются производством, импортом и продажей товаров. При этом чиновники признают, что добиться желаемого результата ограничениями не особо удается: торговля придумала, как обходить «потолок» по ценам. В продаже появляются привычные продукты, но в новой фасовке или под другим названием. К слову, похожая ситуация уже была в 2012 году, она также возникла из-за ограничений по ценам. Тогда с прилавков некоторых магазинов исчезало дешевое «социальное» молоко, потому что на него государство регулировало цены, а на более высокой жирности — нет. Производителям было невыгодно выпускать «социалку».

В 2020 году чиновники также вводили ограничения по росту цен — не больше 0,5% в месяц, сделали это практически на все товары. Это взбудоражило рынок, после чего его отменили.

А при чем тут бонусные карты на товары?

Вице-премьер Александр Субботин накануне анонсировал, что правительство может внести изменения в нашумевшее постановление № 100. Из слов чиновника следует, что в правительстве рассматривают как минимум два варианта, как это сделать. Первый — отменить нашумевшее постановление и ввести бонусные карты, а второй — ограничиться вычеркиванием из документа некоторых позиций, а на оставшиеся товары и дальше регулировать цены.

Вот что Субботин сказал про вариант с картами: «Но мы понимаем, что постановление № 100, скорее всего, себя изживет как нормативно-правовой акт, и мы, наверное, перейдем к адресной помощи, что не единожды обсуждалось. В каком формате это будет? Думаю, в ближайшее время вы увидите. С сетями разговор на эту тему уже состоялся. Возможно, будут какие-то бонусные карты для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей».

Про второй вариант чиновник заявил, что «постановление № 100, скорее всего, останется, но перечень социально значимых товаров мы сократим до 17, уберем бескостное мясо и другие позиции. Оставляем хлеб, молоко, цельномолочную продукцию и так далее».

При этом никаких других подробностей по бонусным картам вице-премьер не озвучил. В этой ситуации у некоторых возникли ассоциации с продуктовыми карточками, которые практиковались, к примеру, в СССР. Но это все же разные вещи. Те карточки на продукты вводили из-за их дефицита. Бонусные же предполагают, по всей видимости, скидку на социально значимые товары, на которые отпустят цены. Для малоимущих, многодетных и пенсионеров будут цены со скидкой, а для всех остальных — за полную стоимость.

Зачем вводить карточки, если чиновники говорят про «суперуспехи» в экономике?

Власти заявляют, что белорусская экономика показывает лучшие результаты за 12 лет (по факту — не все так однозначно). В этой ситуации возникает закономерный вопрос: если экономика демонстрирует «суперуспехи», зачем тогда вводить карты на товары?

Причина — разогнавшая инфляция, которая «съедает» пенсии и другие доходы населения. Взять, к примеру, выплаты белорусам, которые находятся на заслуженном отдыхе. В этом году трудовые пенсии повышали один раз — в среднем 6,3%. Но по факту это сентябрьское повышение «съела» инфляция, которая за 9 месяцев составила 7,5%. При этом заметно выросли цены на продукты (в том числе овощи, молочку, мясо) и лекарства — те позиции, которые востребованы у многих пенсионеров.

Много говорят про социальные товары и «потолок» цен на них. А что входит в их число?

Список солидный. Из продуктов — многие каши (к примеру, рис и гречка), хлеб, макароны, говядина, свинина, мясные субпродукты, куры, многие виды колбасы, сосиски, живая и мороженая рыба, большинство молочных продуктов, куриные яйца, растительное масло. Также в этот перечень включены яблоки, многие овощи, сахар, растворимый кофе, черный чай, пищевая соль.

Но есть немало исключений по этим продуктам, на которые государство не регулирует цены. К примеру, к социально значимым относят охлажденное или замороженное мясо кур и цыплят-бройлеров в тушках или их части — полутушки, четвертины, бедро, голень, окорочка, крылышки, грудка, набор для супа и другое. Но есть исключение — филе и куриный фарш. То есть на последние две позиции не установлен потолок по росту цены в 0,2% в месяц.

Из непродовольственных товаров под 100-е постановление подпадают хозяйственное и туалетное мыло, туалетная бумага, салфетки, подгузники, гигиенические пакеты, спички.

Что касается лекарств, то нашумевшим постановлением контролируют цены на 50 позиций. Но опять с нюансами. Если брать в пример амоксициллин, то ограничения по росту цен действует на препарат двух компаний — «Фармленд» и «Белмедпрепараты». Причем речь про конкретные дозировки и фасовки. А на это же лекарство от компании «Фармтехнологии» ограничения по росту цен не вводили.

Сколько человек могут получить бонусные карточки?

Точное число неизвестно, но для наглядности приведем, сколько в Беларуси многодетных, пенсионеров и тех, кто оказался за чертой бедности.

В Беларуси насчитывается чуть больше 370 тыс. малоимущих. Многодетных семей сейчас — около 114 тысяч, а пенсионеров — около 2,4 млн 422,2 тыс. При этом некоторые многодетные и пенсионеры включены в число малоимущих.

Также пока непонятно, как могут выдавать карты многодетным — по одной на семью или на каждого родителя и ребенка.

А сейчас многодетные и малоимущие получают соцпомощь?

— Да, получают. Такая поддержка называется государственной адресной соцпомощью. Ее могут получить малообеспеченные и те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это могут быть как многодетные, так и семьи из одного человека.

Сейчас чиновники говорят про дополнительную адресную соцпомощь из-за разогнавшейся инфляции.

Могут ли быть лимиты по бонусным картам?

Это также неизвестно. Но по логике должны быть, если такие карты введут, чтобы исключить ситуации, когда льготники покупают товары на других. Но повторим, что это предположения в ситуации, когда чиновники не предоставляют подробную информацию.

Открытым также остается вопрос, в каких магазинах можно будет "отовариваться" по бонусным карточкам. В разных торговых сетях отличаются ценники на одни и те же товары.

Существует ли в других странах похожая поддержка?

— Да, в некоторых странах существует такой формат поддержки малоимущих. К примеру, в США действует программа SNAP, которая предусматривает дотации малоимущим на продукты. Эту помощь можно потратить, к примеру, на фрукты и овощи, мясо, рыбу, молочные продукты, хлеб, крупы, а на лекарства или готовые горячие продукты в торговых сетях — нет.

В конце прошлого года в России депутаты предлагали ввести продуктовые сертификаты для малоимущих. Но их пока не вводили.

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