Капитан со сдутыми парусами Телеграм-канал «Серпом По»

1.12.2021, 13:51

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Парадоксы российской путиномики.

Набиуллина предложила отказаться от ипотеки под 7% после 1 июля 2022. «Широкомасштабное продление ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья для людей».

Понятно, что рост цен может быть только если предложение не успевает за спросом. Так и было в 2020-начале 2021. Но постепенно жилищное строительство набирало темп. И в сентябре 2021 (к сентябрю 2020) достигло уже 31% (год назад эта цифра была 20%).

И теперь ЦБ предлагает резко надавить на тормоз в росте спроса. Что последует?

Очевидно, что год-два ЦБ «попирует» на возможном даже некотором снижении цен на жилье (предложение обгонит спрос). А потом и предложение остановится — зачем строить дома, если их некому продавать?

Именно так реагирует экономика на сигналы ЦБ - повышение ставки и ухудшение условий кредитования. Идеал ЦБ — никаких импульсов спроса и предложения, ведь тогда нет и инфляции. Полный штиль. Сдутые паруса.

Это - путиномика.

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