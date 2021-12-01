Польские пограничники отбили 102 попытки мигрантов прорваться на территорию страны
- 1.12.2021, 14:00
Несколько групп нелегалов пошли на штурм в районе Мельника.
За прошедшие сутки на белорусско-польский границе было зафиксировано 102 попытки ее незаконного пересечения.
Об этом сообщает Погранслужба Польши.
В отношении нелегалов было издано 5 постановлений о выдворении с польской территории.
Несколько групп иностранцев пытались силой проникнуть на территорию Польши, на участке, охраняемом польской погранзаставой в Мельнике.
Minionej doby tj.30.11 na granicy 🇵🇱🇧🇾 odnotowano 102 próby jej nielegalnego przekroczenia.Wydano 5 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 1, 2021
Kilka grup cudzoziemców próbowało przedostać się na terytorium RP https://t.co/0z0iwvjWyT. na odcinku ochranianym przez PSG w Mielniku. pic.twitter.com/uCCFS0jXq2
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.