Польские пограничники отбили 102 попытки мигрантов прорваться на территорию страны 1.12.2021, 14:00

Несколько групп нелегалов пошли на штурм в районе Мельника.

За прошедшие сутки на белорусско-польский границе было зафиксировано 102 попытки ее незаконного пересечения.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

В отношении нелегалов было издано 5 постановлений о выдворении с польской территории.

Несколько групп иностранцев пытались силой проникнуть на территорию Польши, на участке, охраняемом польской погранзаставой в Мельнике.

Minionej doby tj.30.11 na granicy 🇵🇱🇧🇾 odnotowano 102 próby jej nielegalnego przekroczenia.Wydano 5 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski.

Kilka grup cudzoziemców próbowało przedostać się na terytorium RP https://t.co/0z0iwvjWyT. na odcinku ochranianym przez PSG w Mielniku. pic.twitter.com/uCCFS0jXq2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 1, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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