«В прошлом году платили 150 рублей, а сейчас — 360, да еще и очередь» 5 1.12.2021, 14:38

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Лес дает рекордную прибыль, а простые белорусы не могут купить себе дрова.

«Леса в стране навалом, а дрова заказать — проблема». В 2021 - м эта фраза для белорусов более чем актуальна, пишет «Наша Нива» . Чтобы запастись дровами на зиму, стоять в очереди многим пришлось и приходится не один месяц. При этом несколько последних недель по телевизору говорят, что леса у нас действительно много, а в лесной промышленности небывалый рост показателей. Разбираемся, куда исчезли дрова для простых людей.

О перебоях с дровами и брикетом в Беларуси заговорили еще летом. Комитет госконтроля Минской области прямо заявлял, что в конце августа в Березинском и Пуховичском филиалах запасов вообще не было, а в Минской области их не хватало, чтобы удовлетворить все заявки населения.

Например, на конец августа в 17 филиалах «Миноблтоплива» дров и брикета было только на 132 заявки из 1160 полученных. Торфобрикета не было в Березинском и Пуховичском филиалах.

Тогда же КГК потребовал «принятия действенных мер по обеспечению населения топливом на отопительный сезон».

Минлесхоз отреагировал и заявил: проблем с дровами в этом году не будет. Но уже менее чем через две недели сообщил, что в отдельных регионах напряженность в связи с нехваткой дров все же есть, но только в некоторых районах.

Тогда же министерство объяснило это тем, что люди стали меньше заниматься самозаготовкой дров, чаще заказывать готовую продукцию, а «те, кто дотянул до осени, столкнулся с очередями в отдельных регионах».

«Где-то очередь на несколько месяцев, где-то нет доставки, где-то просто не рубят»

Прошло несколько месяцев. Что с дровами и брикетом сегодня?

«Живу в Верхнедвинске. Не могу заказать дрова и торфобрикет. Гортоп разводит руками: нет поступлений. По дружбе привезли машину обрезков от досок, но на зиму этого не хватит. Сейчас проблема: нечем отапливать дом. Ответ на вопрос, куда делись дрова, получить не могу нигде», — возмущается наш читатель из Витебской области.

Аналогичная ситуация и у Николая, который живет под Минском. Он пытался заказать дрова и в июле, и сейчас. Трудности как были летом, так и остались.

«Звонил в Минское лесничество, Ждановичское, Ратомское, Заславское и в лесничество Радошковичей. Везде были свои проблемы, — рассказывает наш читатель. — Где-то очередь на несколько месяцев, где-то нет доставки, где-то просто не рубят.

В итоге дрова удалось купить у ипэшника. Цена из-за транспортировки, к сожалению, отличалась чуть ли не вдвое от цены на сайте.

Сейчас, кстати, тоже есть проблема. Ищу дрова, а найти не могу. Почему приобрести дрова по госрасценкам сегодня почти невозможно, я могу только догадываться. Никаких официальных комментариев мне никто на этот счет не давал».

В итоге четыре насыпных «куба» дров наш читатель купил за 300 рублей.

«Живу в Полоцке, — говорит Виталий. — У меня тоже была проблема, но с брикетом. На город всего несколько машин, которые развозят топливо. Водитель одной заболел, заменить некем. Другая сломана. Вот одна машина и воюет целыми днями. Мои друзья с лета ждали машину с дровами, так три месяца и прошло.

Я решил не ждать. Пожаловался на проблему в популярном местном телеграм-чате. Так сразу же привезли!

По льготной цене за машину брикета заплатил 150 рублей. Если брать больше нормы, то машина брикета будет стоить около 300 рублей».

«В прошлом году 7 кубов обрезков купила за 150 рублей, а теперь за 360»

Представляясь частными лицами, мы дозвонились в несколько районных филиалов «Миноблтопливо». К примеру, в Пуховичском филиале нам объяснили, что в августе этого года вышел нормативный документ, по которому ипэшникам торговать дровами больше нельзя.

«В результате те, кто раньше покупал дрова у частников, сейчас обращаются напрямую к нам. Результат — очереди на несколько месяцев», — объяснили сотрудники.

Да, оказывается, 20 августа 2021 года в силу вступило постановление Минлесхоза о порядке внесения сведений в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней.

Этим документом ведомство установило ограничение для юрлиц и ИП на продажу дров населению: сейчас не более 20 «кубов» в одни руки.

И вот вам простая арифметика. Чтобы зимой обогреть сельский дом площадью около 80 «квадратов», нужно заказать 5—6 «кубов» дров. Это значит, что разгуляться частникам сейчас реально почти невозможно. Ведь получается, что в одни руки они могут получить дров примерно для 4—5 заказов.

В Минлесхозе объясняют, что на этот шаг они пошли, чтобы прижать спекулянтов. Мол, некоторые покупали древесину, перерабатывали в щепу и экспортировали. Чтобы это остановить, решили сократить объем древесины на один договор.

В итоге белорусы стоят в очереди за дровами месяцами, а торговцы дровами поднимают цены.

С этим столкнулась наша читательница Екатерина из Пуховичского района. В прошлом году 7 кубов обрезков купила за 150 рублей. Говорит, что в этом году цена взлетела.

«Позвонила тому же частнику несколько месяцев назад, а он за такой же объем обрезков попросил уже 200 рублей. Да сказал, что ждать придется несколько месяцев. Но времени у меня нет, нужно тепло в доме, — рассказывает Екатерина. — Стала звонить другим частникам. А у них нет дров!

Пошла по соседям. Те мне рассказали, что умудрились купить 4 «куба» хороших березовых дров. Правда, за 480 рублей!

Кинулась к своему первому частнику, а у него уже не 200, а 220 рублей, и по-прежнему нет в наличии. Сидела на телефоне несколько дней. В итоге узнала, что дрова можно привезти из Могилевской области, но за 360 рублей. Примерно такую же цену запросили и в Молодечненском районе».

По словам Екатерины, за время своих поисков она нашла только одну приемлемую цену — 140 рублей за обрезки с базы Солигорского района. Но там тоже проосили подождать несколько месяцев.

Между тем для тех, кто обогревает жилье дровами или торфом, государственные цены (без учета доставки) также не намного ниже, чем у частников: тонна торфобрикета стоит 28,57 рубля за 1 тонну, а «куб» дров по 30,71 и 31,61 рубля в зависимости от толщины.

За те самые 7 кубов дров, которые ищет наша читательница, нужно будет отдать 210 рублей, оплатить доставку, и при этом долго ждать очереди.

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа предложил людям выход: пойти в лес и заготовить дрова самостоятельно.

«Если ты имеешь бензопилу, имеешь силу, то стоимость дров в районе 15-20 копеек за кубометр — иди, заготовь сам. Мы эту альтернативу людям даем. Второй путь — гортоп. Это будет стоить не дороже 30 рублей за 1 метр кубический», — сказал Виталий Дрожжа.

«Не хватает сырья. Как в таких условиях обеспечить сельчан дровами?»

Мы почитали и форумы. Рассуждая о нехватке дров, многие белорусы считают, что дефицит связан еще и с тем, что древесину «гонят на экспорт». Однако Министерство лесного хозяйства эту версию категорически опровергает.

В своем интервью телеканалу СТВ министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа заверил, что экспорт круглой древесины в Беларуси запрещен. Экспортируют только щепу, «паллетную заготовку, пиломатериалы». А экспорт доски, по официальным данным, в общей сложности снизился на 5%.

В том же интервью министр озвучил и свою версию о причинах ажиотажа на дрова. Он рассказал, что по сравнению с прошлым годом потребление дров в Беларуси возросло на 25—30%. Министр объяснил это тем, что минувшая зима была холодной, поэтому люди и решили перестраховаться.

«Мы актуализировали все договоры с топливоснабжающими организациями — пошли на увеличение, плюс мы оперативно организовали работу техники, потому что в основе своей стояла проблема не в дровах, а в их привозке», — добавил Дрожжа.

Но в то же время в Мозырском гортопе специалисты рассказывали, что в очереди за дровами и торфобрикетами у них стоят 700 человек.

А директор Мозырского филиала «Гомельоблтоплива» Александр Лосев в беседе с журналистом «СБ» отмечал, что такого ажиотажа он не помнит за 11 лет своей работы. Причину дефицита он видит ни в холодной осени и ни в проблемах с транспортом.

«Не хватает сырья, — сказал тогда Лосев. — Лес нам поставляют из Лясковичей и Мозыря. Я объездил всю область, чтобы договориться по поставкам древесины. Все отказали, кроме директора Василевичского лесхоза Дмитрия Давыденко. Как, скажите, в таких условиях обеспечить сельчан дровами на зиму?»

То есть все же не хватает древесины? По данным на 23 ноября, лесная отрасль страны дает рекордную прибыль — более 2 миллиардов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер выручки флагманов лесозаготовки увеличился на 82,4%. Если не сбавлять темпов производства, то по итогам 2021 года выйдет 2,5 миллиарда рублей (около 1 миллиарда долларов в эквиваленте). В 2021 году белорусский лес дает топовую рентабельность в экономике. Выше только финансы и страхование.

Получается, лес есть, но не для простых белорусов. Заказать у государства можно, но ждать придется несколько месяцев. Тем, кто ждать не может (надо же топить, на улице холода), остается обращаться к частникам. Но для частников ограничение. У них дров тоже нет. Замкнутый круг.

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