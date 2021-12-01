$10 тысяч к совершеннолетию: украинские власти рассказали, как будут работать экономические паспорта 9 1.12.2021, 14:46

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Специальные счета будут созданы в Фонде будущих поколений.

Украинские власти ожидают, что дети, у которых будет экономический паспорт и которые будут получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут иметь по $10 тысяч долларов, пишет «Новое время».

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, рожденным с 2019 года», — отметил он.

По словам Гетманцева, программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут ежемесячно пополняться. После достижения совершеннолетия эти средства можно будет использовать.

«У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции», — объяснил нардеп.

Вчера Верховная Рада приняла так называемый «ресурсный» законопроект, в частности меняющий механизм начисления ренты на железную руду.

Сегодня президент Владимир Зеленский объявил во время выступления в парламенте, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.

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