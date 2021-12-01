Время Путина прошло 12 1.12.2021, 14:53

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Политолог рассказал о единственном сценарии с преемником для главы Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году, а также отметил, что само наличие у него права на переизбрание стабилизирует ситуацию в стране. Заявление главы государства журналисты «Дождя» обсудили с политологом Аббасом Галлямовым.

По мнению Аббаса Галлямова, президент пойдет на переизбрание с вероятностью в 51%. «Если он пойдет, то до последнего момента будет фактор неопределенности, а потом будут изображать энтузиазм масс по этому поводу. Однако изображать позитивные реакции, когда у тебя рейтинг сравняется с антирейтингом — это совсем плохо, а все идет у нас в ту сторону. Очевидно, что симпатии населения к властям падают, и в этом смысле электоральные перспективы Владимира Владимировича не блестящие, и именно поэтому я закладываю, что он выберет преемника. Реши он избираться сам, никто ему не сможет гарантировать, что в 2024 году не произойдет чего-то такого, что мы видели в прошлом году в Беларуси, и для Путина это не самый приятный сценарий», — сказал политолог.

Также, по мнению политолога, президент может увеличить свою популярность лишь выдвижением преемника. «Никакое присоединение Беларуси, Донбасса не приведет к всенародному всплеску всенародной любви и обнулению всех претензий. ⟨...⟩ Людям нужно реально давать то, что они хотят, а люди хотят перемен и изменения авторитарной системы на более демократическую. Его [Владимира Путина] время прошло, запрос эпохи другой, надо это признать и готовить свой выход из политики наиболее оптимальным способом, а это выдвижение преемника», — высказал мнение Галлямов.

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