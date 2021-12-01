Мигрантов в Беларуси прививают от COVID-19 бесплатно, а людям с ВНЖ нужно платить? 1.12.2021, 15:17

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В тонкостях этого вопроса не может разобраться даже сам Минздрав.

Беларусь выделила часть препарата SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), который передал Китай по гуманитарной помощи, для вакцинации мигрантов. Об этом заявлял Минздрав. О том, что им придется платить за прививку, информации не было. В том же сообщении ведомство просит жителей страны привиться от COVID-19. Для многих иностранцев с видом на жительство, которые живут в Беларуси постоянно, это не бесплатная процедура.

Блог «Отражение» попытался разобраться, как так получается и что говорят те, кто много лет живет в стране и не может привиться наравне с белорусами.

1 июля Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде и выезде иностранных граждан из 73-х стран для платной вакцинации в Беларуси. Прививка препаратом «Спутник V» обойдется в 140 рублей, Vero Cell — в 250. Платить нужно сразу и полную сумму. Такие же цены называют и для некоторых иностранцев, которые живут в нашей стране с постоянным видом на жительство.

Сразу оговоримся, что это максимально запутанная история, в которой, кажется, не может разобраться даже сам Минздрав.

«Родственники-белорусы живут в Украине и делают прививки бесплатно, а я здесь плачу»

Украинка Александра (имя изменено) и ее муж уже семь лет живут в Гомеле, оба имеют постоянный вид на жительство. Пройти вакцинацию бесплатно пара не смогла.

— Мы живем здесь 7 лет. Я переживаю за здоровье и свое, и мужа, к тому же хотелось бы ездить к пожилым родителям в Украину без проблем, поэтому хотели прививаться китайским препаратом. В торговом центре нас направили в поликлинику по месту жительства, там в регистратуре подтвердили, что, действительно, для нас прививка только платная. Для двоих обойдется сразу в 500 рублей, это для нас дорого, — рассказывает Александра.

Родственники предлагали ей привиться на родине, но по ВНЖ из Беларуси можно выезжать раз в три месяца, а в Украине нет однокомпонентных вакцин, чтобы можно было справиться за одну поездку.

— Нам с мужем сначала нужно делать ПЦР-тесты на въезд в страну, в прошлый раз мы платили по 58 рублей, а по возвращении сидеть неделю на карантине, это отразится на зарплате. Получается, и так, и так большие расходы. Знаете, в этой ситуации, когда вокруг болеет так много людей, делать платной вакцинацию для населения — как на войне продавать билеты в убежище. К тому же мы болеем и можем быть разносчиками вируса точно так же, как все остальные.

Украинец Кирилл (имя изменено) тоже из Гомельской области и прививался мужчина за деньги — на прошлой неделе вколол первую дозу. Молодой человек поясняет, что раньше ему как медику и его коллегам предлагали прививаться «Спутником», тогда парень отказался, хотя, возможно, платить бы не пришлось.

— Среди коллег ходило не самое позитивное впечатление о «Спутнике», решил отложить, а потом на работе стали настоятельно рекомендовать привиться. Еще я ждал результатов вакцинации, поступления других вакцин. Вот сходил недавно, в пункте вакцинации в городском торговом центре когда увидели мой вид на жительство, отправили в поликлинику. А там сначала вообще не знали, что со мной делать, отправляли на горячую линию Минздрава. Там сказали: да, прививка для вас платная. Я спросил, почему, ведь я живу здесь много лет, плачу налоги, работаю в сфере здравоохранения. Мне ответили, что разницы нет никакой — это платно.

Кириллу, по его словам, в поликлинике заведующая пояснила, что правила вакцинации для иностранцев изменились в июле 2021-го, после принятия нового указа Лукашенко. Кирилл заплатил 250 рублей за прививку — в стоимость вошли, помимо препарата, два осмотра врача перед процедурой и сертификат.

— Для медика это четвертая часть зарплаты. Налоги платишь, как все, а здравоохранение — не как у всех. Вообще, мне непонятна стоимость вакцины: за прием узкого специалиста я плачу в районе 30 рублей, в среднем дорогостоящее иностранное лекарство — 100 рублей за курс. А тут 250 рублей за вакцину! Мы с коллегами шутим: подождите, это же вроде бы гуманитарный груз? — смеется Кирилл. — Вообще, мне было бы проще привиться в Киеве бесплатно, но граница закрыта, а лететь через Стамбул накладно. Более того, у меня родственники-белорусы живут в Украине и по ВНЖ делают прививки бесплатно, а я здесь плачу!

Кирилл планирует ревакцинироваться, но каким будет порядок платной процедуры в этом случае, пока неизвестно. Парень надеется сделать третью прививку уже в другой стране.

Ливанец Жорж (имя изменено) в Беларуси год и имеет временный вид на жительство. Мужчина говорит, прививался платно — но по своей инициативе.

— На месте работы нам предлагали привиться «Спутником» бесплатно, но я побоялся. Тогда говорили, что это разные вакцины: бесплатная произведена здесь, а платная — импортная из России. Поэтому я и решил делать прививку отдельно, заплатил около 46 рублей, еще 5 за сертификат. Для меня это было не очень дорого.

«А почему прививка должна быть платной?»

Во время подготовки материала несколько человек рассказали, что не платили за прививку, несмотря на иностранное гражданство.

«Я гражданка Литвы, сделала прививку бесплатно в июле», — написала Татьяна. Ее земляк Виктор удивился, услышав, что с видом на жительство процедура может быть платной: «Пошел и сделал, даже ничего не узнавал. Я же живу на тех же условиях, что и граждане Беларуси. А почему прививка должна быть платной?»

Первой дозой китайской вакцины в 8-ой городской поликлинике украинец Антон бесплатно привился 11 июня 2021-го, второй — 2 июля. Сотрудники проверили вид на жительство, переписали данные. Платил, как и белорусы, только за сертификат. Мужчина говорит, если бы медики, увидев его вид на жительство, потребовали бы принести чек, решение привиться от COVID-19 не изменил бы.

— Как говорится, айтишник — могу себе позволить, в отличие от среднестатистического гражданина. Если выбирать между лежать под ИВЛ или же заплатить, выбор очевиден. Но удивительно, что китайская вакцина предоставлялась бесплатно в рамках международной помощи, но почему-то для граждан стала вдруг платной, то есть деньги пошли Беларуси, а не производителю вакцины в Китае, — комментирует мужчина.

Он подчеркивает: платил бы именно за китайский препарат, поскольку он признан ВОЗ и позволяет выехать за границу. Ну, или задумался бы, как привиться в какой-нибудь соседней стране. Еще один украинец, Сергей (имя изменено), тоже сделал прививку бесплатно — в сентябре 2021-го.

— Предложение поступило от работодателя, нас группой собрали на работе, врачей привезли наши сотрудники, те сделали всем прививки.

По закону, расходы на плановую медпомощь для сотрудника с гражданством некоторых стран СНГ может оплатить работодатель, Сергей предполагает, что в его случае так и произошло.

— Я работаю в автомобильном холдинге «Атлант-М», думаю, компания за меня и платила. Мы с женой прививались вместе, она белоруска, нам выдали сертификаты (за них по пять рублей платят и белорусы. — Прим. «Отражение»), но мы ничего не платили, из зарплаты у нас ничего не вычитали.

Тесть Дмитрия (имя изменено) с украинским паспортом осенью 2021-го тоже смог привиться бесплатно.

— У него документ временного пребывания, вакцинировался китайской вакциной — бесплатно и без проблем: в амбулатории Минского района первую прививку сделали 22 сентября, 19 октября — повторную, — поделился мужчина.

Что говорят на горячей линии по вакцинации?

Совершенно разные вещи.

Журналист «Отражения» пять раз связывалась с разными специалистами службы, звонила как обычный житель страны. Единого ответа о том, как прививают иностранных граждан с видом на жительство в Беларуси, получить не удалось. Одни говорили, что для них вакцинация платная, другие — что это касается всех, кроме россиян, третьи — что платить не нужно отдельным гражданам отдельных стран СНГ.

Не удалось разобраться, почему одни украинцы, рассказавшие нам свои истории, вынуждены были платить, а другим удалось пройти ту же процедуру бесплатно. На горячей линии советовали узнавать в конкретных поликлиниках, как так произошло. Мы уточнили, может ли быть это связано с подписанием в 1 июля 2021-го указа о «безвизе» для иностранцев для платной вакцинации и попадают ли под его действие те, кто живет здесь с ВНЖ. По телефону нам отвечали, что не знают, так ли это, а одна из сотрудниц службы уточнила, что указ касается тех, кто въезжает в страну и выезжает из нее.

Как регламентируется оказание медпомощи для жителей с иностранным гражданством?

Как указано на сайте белорусского Минздрава, гарантии доступности медпомощи для иностранцев и лиц без гражданства определяются статьей 5 закона Республики Беларусь «О здравоохранении», а также статьей 13 Закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Согласно этим документам, если иностранный гражданин имеет статус постоянно проживающего в стране (т.е. вид на жительство), то медицинская помощь в госучреждениях ему оказывается наравне с гражданами Беларуси, то есть бесплатно, «если иное не установлено законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь».

Для иностранных граждан практически во всех случаях, независимо от страны гражданства, оказывается скорая и неотложная помощь, проводится диагностика и лечение социально-опасных заболеваний. COVID-19 в марте прошлого года внесли в перечень таких болезней, но, как поясняют на горячей линии, вакцинация попадает именно под плановую помощь, которая во многих случаях оказывается платно. А вот лечение от COVID-19 в этом случае должно оказываться как и белорусам.

Однако, как показывает практика, ситуация c прививками, скорее, напоминает рулетку, нежели следование законам и правилам.

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